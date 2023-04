Miki Ortega se apunta a la remontada de Udea en Palma

Udea se agarra al espíritu de remontada para afrontar el domingo (12:00) en Palma de Mallorca el duelo de vuelta de la primera eliminatoria del play-off de ascenso a LEB Oro, un partido en el que necesita levantar nueve puntos.

"En baloncesto, nueve puntos no son nada". Lo dijo Pau Tomás, el entrenador del San Agustín de Palma. Y de este opinión es también Miki Ortega, uno de los baluartes de Udea y uno de los veteranos sobre la cancha en esta eliminatoria.

El base-escolta del equipo de Algeciras confía en las opciones del equipo de Javi Malla. "Nueve puntos no es una renta insalvable", aseguró Miki a la web Sports de Canostra. "Es difícil definir un porcentaje tal y como está la eliminatoria. Es cierto que a día de hoy es favorable a Palma, pero un partido de baloncesto dura muchísimo tiempo. Nueve puntos no es una renta insalvable y nosotros confiamos. No pensamos en porcentajes, queremos pensar en nuestro partido, en hacerlo bien, jugar nuestras cartas bien y que eso dé resultado".

Sobre el estado de ánimo del equipo de Malla, Miki sostiene que Udea está "con muchas ganas de darle la vuelta al resultado". "No estamos contentos con el partido que hicimos en casa porque no salieron bien las cosas. Estamos con muchas ganas de hacer una buena semana de entrenamientos, de trabajar duro y que se vea reflejado en la pista".

¿Cómo darle la vuelta? "Lógicamente no puedo hacer público todas las cartas que queremos jugar. Nos fuimos con la sensación de que no estuvimos acertados y queremos buscar soluciones a eso. No salimos contentos de cómo fue el partido del domingo, pero esto sigue muy abierto y confiamos mucho en nuestras opciones", explicó.

¿Cómo saldrá Udea en Son Moix? "Un equipo que tiene ganas de darle la vuelta al resultado, que va a pelearlo todo hasta el último segundo, que confía en sus posibilidades y que va a estar los cuarenta minutos luchando por darle la vuelta a la eliminatoria".