Masegosa: "Se me queda mal sabor con el resultado final"

El entrenador del Xerez DFC, Pepe Masegosa, dijo tras el empate cosechado por los suyos: "Se me queda un mal sabor de boca después de remar tanto y que nos empatasen en la última jugada. Los dos tuvimos ocasiones para ganar. Pasamos nuestro peor momento al inicio de la segunda parte y en una acción puntual se nos fueron dos puntos."

"Estuvimos muy cerca de conseguir la victoria, pero al nos llevamos un punto. Me siento insatisfecho por el resultado, por cómo se dio el partido. Fue un encuentro entre dos equipos al alza y hay que sacar conclusiones positivas".

Sobre la acción del posible penalti sobre el gualdiverde Alan comentó: "Esa acción no la veo, pero que no la vea no significa que no sea penalti. Desde mi posición es complicado. Muy poca gente sabrá si fue penalti o no. Es posible que hasta los dos implicados pueden tener dudas", añadió.

"El pasado jueves hablé de los árbitros y si digo todo lo que pienso del arbitraje se podría mal interpretar. Lo paso por alto y me centro en las acciones del juego. Centrar el análisis del partido en si él estuvo o no a la altura, creo que no procede".