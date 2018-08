Martín Berasategui, en Palma para la 37 Copa del Rey MAPFRE

Continúa la agenda social de la cita reina del Mediterráneo. El Real Club Náutico de Palma (RCNP) ha recibido hoy la visita del laureado cocinero español Martín Berasategui, un habitual en la Copa del Rey MAPFRE. El chef con más Estrellas Michelín del panorama gastronómico nacional llegaba al RCNP al filo de las 10:30 horas y, antes de salir en una de las embarcaciones para ver la regata, atendió a los medios de comunicación en su visita a la sala de prensa y a los desayunos VIP by IBEROSTAR del restaurante El Náutico, donde coincidió con la Infanta Doña Elena.

"Éstas son las 48 horas que aparto de mi agenda para venir aquí, a cargar pilas. Aprovecho para disfrutar del deporte y ver la gastronomía que se hace en Mallorca, que siempre es maravillosa", comenzaba explicando el embajador de BMW. "El deporte y la cocina van muy unidos para mí, porque al final el deporte es el éxito del trabajo en equipo, esfuerzo, dedicación y detrás de la cocina también hay mucho trabajo y mucho inconformismo por naturaleza".

"Cada vez que vengo a Mallorca me siento súper querido y no te puedes imaginar la fuerza que me da ver a estos deportistas con esa energía, esa pasión y esas ganas de conseguir objetivos que les hacen sonreír".

También han estado en los desayunos VIP by IBEROSTAR los cantantes Carolina Cerezuela y Jaume Anglada, quienes a continuación han salido a ver la regata a bordo de una de las embarcaciones.

Tercera jornada de regatas para S.M. el Rey Felipe VIHoy miércoles, S.M. el Rey Felipe VI ha vuelto al Real Club Náutico de Palma para la tercera jornada de la 37 Copa del Rey MAPFRE. Hacia las 11:30 horas Don Felipe llegaba al RCNP y era recibido por el Almirante Rodríguez Toubes, quien le acompañó hasta los pantalanes para encontrarse con su tripulación antes de dirigirse hacia el campo de regatas de la bahía de Palma a bordo del "Aifos 500".

También la Infanta Doña Elena ha estado hoy en el RCNP acompañada de su hija Victoria Federica. Juntas han estado en el club antes de subirse a bordo del VO65 MAPFRE para salir a navegar y disfrutar de una nueva jornada de la cita balear.