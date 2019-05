María Parra afronta con serias opciones de victoria la última jornada de La Reserva de Sotogrande Invitational hosted by Annika, el torneo de golf del Circuito Europeo femenino que se celebra en Sotogrande (San Roque).

La guadiareña ejerce de local y de mejor española en una cita que llega este domingo a un desenlace que promete ser igualado. Una vez disputados 54 hoyos, cuatro españolas se encuentran entre las quince mejores. Parra, con -2, está en la pelea a solo dos golpes de Caroline Hedwall, la nueva líder.

Como en la segunda jornada, el viento, aunque de menor intensidad, se empeñó en acaparar protagonismo y provocó una avalancha de alternativas y cambios en la clasificación durante una jornada. Entre las damnificadas, una Charlotte Thompson que pasaba de liderar el torneo a ocupar la décima plaza, pero había sonrisas y satisfacción entre las jugadoras que conseguían salir del brete de esta dura tercera jornada con uno o dos golpes por encima del par.

Caroline Hedwall sobresalió. La ganadora del último Lacoste Ladies Open de France repitió su 70 del viernes para colocarse líder con -4. El viento no parece asustar a la heroína de la Solheim Cup de Colorado. “No diría que me sienta cómoda jugando con viento porque ha sido muy difícil, pero estoy muy satisfecha con mi juego. Tengo ganas de que llegue el domingo, a ver si puedo rematar otra buena ronda”, dijo. A un golpe marchan Celine Herbin, otra ganadora del Lacoste Ladies Open de France, y la rookie alemana Esther Henseleit, que arrancaba con fuerza pero sufría en el tramo final.

Una parte importante de las opciones españolas de victoria siguen pasando por la local María Parra, que terminó muy satisfecha con el 72 (par) obtenido pese a los vaivenes de la jornada. “Ha sido un poco montaña rusa, pero con este viento que hace tampoco se le puede pedir más. Me he sentido súper bién por el campo. Con el drive, genial; solo he fallado uno. Con los hierros a green, las he dejado muy cerca y he pateado bastante bien. Una pena haber fallado dos putts cortos de un metro, pero así es el golf. En el 16 y en el 17 he jugado dos hoyos muy buenos y justo antes le había dicho a Jaime, mi caddie, que necesitábamos dos birdies para meternos en el torneo”, explicó.

La de Guadiaro está escoltada en la clasificación por Carmen Alonso, séptima a cuatro golpes de la líder Hedwall, sin olvidar a María Hernández, undécima con +2, y Luna Sobrón, decimoquinta con +3 y autora de la mejor vuelta del día (69 golpes) con la inglesa Eleanor Givens.

Sin duda, la presencia de María Parra en el penúltimo partido hizo la última jornada del La Reserva de Sotogrande Invitational hosted by Annika fuese una fiesta en el campo sanroqueño. El rosa presidió la jornada en un día solidario con la Asociación Española Contra el Cáncer.