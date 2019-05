El golf de élite regresa al Campo de Gibraltar para dar el pistoletazo de salida a la primera edición de La Reserva Invitational de Sotogrande (San Roque). La prueba da comienzo este jueves en el campo sanroqueño (que le da nombre) con 126 participantes como parte del European Ladies Tour (Circuito Europeo femenino) y tiene como principales atractivos a la guadiareña María Parra, que viene de ganar su primer gran título en Estados Unidos, y a la golfista más laureada de todos los tiempos, la sueca Annika Sorenstam, que ejerce de anfitriona del torneo.

El desenlace de la prueba se podrá seguir de jueves a domingo (16 a 19 de mayo) de forma gratuita bien a pie de campo, previo registro en la web del torneo, o través de televisión mediación a Movistar Golf y Andalucía TV, que conectarán tres horas diarias en directo con el torneo (de 14:00 a 17:00 jueves y viernes; de 13:00 a 16:00 sábado y domingo); Teledeporte también emitirá resúmenes.

La guadiareña María Parra se toma un descanso de la gira estadounidense y regresa para jugar en casa. La golfista local saldrá a jugar a primera hora de la mañana (8:59) junto a la hindú Diksha Dagar y la tailandesa Kanyalak Preedasuttijit, ganadora del Ladies European Thailand Championship hace unos meses, para tratar de superar el corte que reducirá a la mitad el número de participantes para la jornada del viernes.

María Parra: "No me imagino mejor manera de celebrar la primera victoria en el Symetra que jugar en casa"

"[La Reserva] se juega en mi casa, con mi gente, al lado de mi pueblo, y no me lo podía perder por nada del mundo", asegura la guadiareña. "Cuando iba andando por Guadiaro estos días todos me decían: “María, te veremos en La Reserva”. Y yo, por supuesto, les decía que sí", explica. "Ha dado la casualidad pero no me imagino una mejor manera de celebrar la primera victoria en el Symetra que jugar en casa", añade con satisfacción. "El gran objetivo sigue siendo acabar el año entre las diez primeras y lograr la tarjeta del LPGA Tour", recuerda.

La golfista sanroqueña, además, participó en el Pro-am de carácter benéfico que se disputó durante la jornada del miércoles, en vísperas del torneo. En él compartieron victoria a título individual Luna Sobrón, Céline Herbin, Catriona Matthew y Beth Allen con 70 golpes y por equipos Silvia Bañón, Meghan Maclaren y Lee-Anne Pace con -26 impactos.

La Armada Española para La Reserva Invitational que acompaña a María Parra es la siguiente: Carmen Alonso, Silvia Bañón, María Beautell, Natasha Fear, Elia Folch, María Hernández, Noemí Jiménez Martín, Piti Martínez Bernal, Mireia Prat y Luna Sobrón.

Del panorama internacional destacan Catriona Matthew (9:32), que ejercerá de capitana del equipo europeo en la edición 2019 de la Solheim Cup y las jóvenes aspirantes Marianne Skarpnord (13:44), Meghan MacLaren (9:32) y Beth Allen (13:33).

El sábado, coincidiendo con la tercera vuelta, se llevará a cabo el Birdies for Research, una bonita iniciativa a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). El color rosa, asociado indisolublemente a la lucha contra el cáncer de mama, será el escogido para la indumentaria de las jugadoras.