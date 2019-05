María Parra finalizó en sexta posición el torneo La Reserva de Sotogrande Invitational hosted by Annika, la cita del Ladies European Tour que este domingo coronó en San Roque como campeona a Celine Herbin. La francesa tiró de casta y calidad en el tramo final para despegarse de la alemana Esther Henseleit, una de las estrellas en ciernes del golf europeo, para imponerse por un solo golpe de ventaja.

La afición de Guadiaro acompañó y empujó a su niña, ya toda una profesional, pero Parra no pudo mantenerse en la lucha final por el título en casa. Firmó una vuelta de 73 golpes y bajó al sexto puesto (-1).

Pese a que el viento sopló con menos intensidad que en los dos días previos, el cuidado recorrido de Sotogrande ejerció de juez y parte y favoreció las numerosas alternativas que se fueron dando a lo largo del domingo. De entrada, la sueca Caroline Hedwall, que salía líder y parecía una de las candidatas con más opciones, se descolgó, mientras Charlotte Thompson, líder tras la primera vuelta, comenzó con brío.

Mientras Parra y Alonso pugnaban por no perder comba, la clasificación iba decantándose hasta convertirse en un mano a mano entre Herbin y Henseleit, un duelo de golfistas de características muy distintas que, no obstante, fueron las que mejor amoldaron su juego al campo de La Reserva Club. Herbin confesaba en sus declaraciones posteriores al torneo que fue en el 15 cuando fue consciente por primera vez de la situación al mirar el marcador, y pese a la presión ambas jugadoras dieron un recital de buen juego en el tramo final y la francesa remató con sendos birdies que le otorgaron la victoria y el trofeo que le entregó Annika Sorenstam, anfitriona del torneo.

Al final, satisfacción y emoción en las palabras de una Herbin que logra así su segundo título en el Ladies European Tour (después del logrado en el Lacoste Ladies Open de France de 2015) y que mantiene una relación muy especial con nuestro país, ya que entrena a las órdenes de Vicente Ballesteros, hermano de Seve, y en este torneo ha contado con la colaboración del profesional Juan Ochoa como caddie.

“He luchado para ir a buscar el título. Menos tres en estas condiciones es muy buena vuelta y he acabado con dos birdies para ganar de uno. Le he dado a la bola muy bien durante toda la semana”, resumió Herbin, que tenía palabras de elogio para el campo de La Reserva. “Es un campazo. Recomiendo que todo el mundo venga a jugarlo porque hay unos golpes y unas vistas fenomenales, y la calidad de los greenes es de las mejores”.

La cita recauda más de 30.000 euros para ayudar en la lucha contra el cáncer

Con su subcampeonato, la alemana Henseleit se reafirma como una de las principales promesas del golf europeo y suma su sexto puesto entre las nueve mejores en siete torneos, logros al que hay que añadir su clasificación para el próximo US Open. Por detrás, Charlotte Thompson, Camille Chevallier y Caroline Hedwall, todas con -2, y en la sexta plaza Carmen Alonso y María Parra, mejores españolas con -1, igual que Kelsey MacDonald y Daniela Holmqvist. También cabe destacar la decimotercera plaza de Luna Sobrón y María Hernández, con +3 en el global.

Alonso cerraba una vuelta magnífica de tee a green, pero no podía certificar con el putter un resultado que podría haberla acercado a la victoria. “Ha sido un buen día para mí, he jugado muy bien desde el tee y he cogido 17 greens, pero los putts no han querido entrar. En líneas generales, estoy muy contenta por la vuelta y el trabajo realizado. Evidentemente, lo que quiero siempre es crecer cada día, seguir trabajando, a ver si tenemos suerte de que entren esos putts y así poder estar ahí para disputar la victoria”, declaró la vallisoletana.

Por su parte, la favorita del público, la guadiareña María Parra, terminaba muy satisfecha pese a no haber podido luchar por la victoria. “El torneo ha sido increíble, el campo, espectacular y toda la gente que ha venido a apoyar, también. Hay que dar las gracias a los que cuidan el campo por estas condiciones, también a Jaime, mi caddie, por aguantarme en el campo, y sobre todo a todos los patrocinadores del La Reserva de Sotogrande Invitational”, sentenció.

Como anécdota, Astrid Vayson de Pradenne logró el segundo hoyo en uno del torneo al acertar desde el tee con un hierro 9 en el hoyo 15, un par 3 de 135 metros.

Además, el torneo sanroqueño recaudó más de 33.000 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer en las distintas iniciativas benéficas puestas en marcha durante una cita que resultó un éxito de organización y atrajo a mucho público.