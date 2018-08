Manchón se crece

Blanca Manchón firmó su mejor actuación en lo que va de competición en el Mundial de Aarhus para subir con fuerza en la clasificación y colocarse en el octavo puesto, a tan sólo cinco puntos de los puestos de medalla.

Una tercera posición, un quinto y un primer lugar le sirvieron a la regatista sevillana para desquitarse del agrio arranque de la regata y situarse en el Grupo Oro, entre aquellas que competirán por un puesto en la Medal Race del próximo domingo.

"Estoy muy contenta. Me propuse estar arriba en las tres mangas y lo conseguí. Navegué con cabeza y lo di todo. El viento era más estable y lo pude leer mejor. Me sentí muy cómoda navegando y segura de lo que hacía", explicaba una exultante Blanca Manchón al salir del agua. Especialmente reseñable fue la actuación de la hispalense en la tercera y última manga del día, en la que, teniendo a la británica Emma Wilson a una considerable distancia, logró no sólo alcanzarla, sino también superarla para acabar cruzando la meta en primer lugar.

De esta forma, Manchón es octava con 26 puntos y sabe que no puede fallar porque ya tiene como descarte un fuera de línea. Tercera es la francesa Charline Picon, con 25 puntos; segunda, la holandesa Lilian de Geus (17); y líder, la china Yunxiu Lu (14), que ayer logró dos primeros puestos.

Por su parte, Marina Alabáu recuperó también algo de terreno perdido aunque sigue siendo ahora decimoquinta con 38 puntos, después de que en las regatas de ayer firmara un sexto lugar, un noveno y de nuevo un sexto. Su descarte, una decimoctava posición, tampoco le da mucho margen de error si quiere aspirar a luchar todavía por las medallas.

Las regatistas disfrutarán hoy de una jornada de descanso.