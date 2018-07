Máiquez, el adiós de un señor

El pasado lunes fue uno de esos días agridulces para los amantes del fútbol. El Algeciras comunicaba que Adrián Máiquez había tomado la decisión irrevocable de abandonar la entidad. El defensor algecireño consideró que era el momento de echarse a un lado y comenzar "una nueva etapa" en su vida. El capitán albirrojo, que llevaba diez temporadas enfundándose la camiseta de su equipo y llegó a defenderla en 350 partidos, afirmó en declaraciones a este medio que "no podría jugar en Tercera en otro equipo que no fuese en el Algeciras" después de tanto tiempo luchando por la elástica blanca y roja.

El lateral derecho algecireño deja huérfano una demarcación que tenía nombre y apellidos, y que había recuperado en la segunda vuelta de la última campaña. Este situación obliga al equipo presidido por Ricardo Alfonso Álvarez a sondear el mercado en busca de un sustituto, o aceptar al canterano Álex Oñate como único referente en el carril diestro, que se antoja menos probable. El ya exjugador algecirista explicó detalladamente el motivo de la no renovación en una carta de despedida a través de las redes sociales.

"Aquí termina mi etapa después de diez temporadas vistiendo de rojo y blanco", comenzó el lateral. "Ante todo me gustaría agradecer las muestras de cariño que he recibido desde que ayer el Algeciras Club de Fútbol hizo público que abandono el equipo. Como dice la campaña de socios, este escudo y está afición están por encima de todo", esclareció.

"Bajo mi opinión no abandono el club, sino que me obligan a abandonarlo", reflexiona. "He esperado durante tres semanas una llamada para renovar, pero antes de sentarnos a hablar, ya después de feria, el presidente me mostró su malestar por unas declaraciones sobre la situación que vivimos en el aeropuerto de Barcelona tras caer eliminados en Ibiza", algo que aseguró en declaraciones a este medio que "ya está solventado".

"Estábamos fastidiados después de darlo todo y no poder devolver al Algeciras CF a la categoría que, como mínimo, le corresponde, y sostengo que merecimos otro trato. Entiendo que la directiva pueda estar dolida por esos comentarios pero creo que el trato que he recibido no ha sido el más justo", confesó. El algecireño afirmó que la decisión viene de un cúmulo de asuntos que "han decantado la balanza" del lado opuesto al Algeciras.

Adrián manifestó que "en el tiempo de espera hasta que me llamó la directiva se pusieron en contacto conmigo otros equipos y les dije que estaba esperando al Algeciras CF. Me hicieron una oferta a la baja que, cómo dijeron el lunes en la rueda de prensa, podía llegar a la misma cantidad que la temporada pasada con una serie de condiciones. Pero ya no es cuestión de dinero, sino que considero que merecía otro trato". El ex albirrojo expresó que a lo mejor necesitaba sentirse "más valorado" en esta situación.

"Al final he puesto en una balanza todas la cosas positivas y negativas y se ha decantado por decidir no continuar en el Algeciras CF. Desde hoy soy un aficionado más, me sacaré mi abono, intentaré ver el mayor número de partidos y apoyaré desde fuera para que el club consiga su objetivo", dijo sincerándose honestamente como un algecirista más.

Tampoco quiso desaprovechar la oportunidad para mostrar su agradecimiento "a todos los entrenadores y compañeros (preparadores, utileros, masajistas, futbolistas...) que he tenido a lo largo de mi carrera. He aprendido de todos y cada uno de ellos", con un tono que suena más a retirada que a despedida. Posteriormente comentó que tiene en mente su trabajo y la familia" y que si sale la oportunidad de jugar "en otra categoría" la tomaría en consideración. Máiquez ve el fútbol de Gibraltar como una buena alternativa, aunque de momento "no hay nada". "Tampoco quiero olvidarme de la afición y de los medios de comunicación, de los que siempre me he sentido muy querido y respetado".

"Y ¿cómo no? gracias familia por disfrutar y sufrir junto a mi todos estos años. Siempre Algeciras CF. Adrián Maiquez", concluye el jugador.