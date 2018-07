El Madrid presenta a Vinicius pero duda si hacerle hueco

El Real Madrid presentó a la joven promesa brasileña Vinicus con la duda de ver si se quedará en el primer equipo o si será cedido para afianzar su adaptación. "Vinicius Jr. acaba de cumplir 18 años, pero es una de las grandes esperanzas del fútbol mundial. Nos seduce con su técnica, rapidez, regates y goles", explicó el presidente blanco, Florentino Pérez, tras la firma del contrato. Según el mandatario del Real Madrid, "es uno de esos jugadores que van a marcar el futuro, al que deseaban los más grandes del fútbol europeo porque es un futbolista que muestra el estilo creativo del fútbol brasileño". Sin embargo, no está claro si Vinicius se quedará en el Real Madrid o si será cedido a otro equipo. Incluso podría simultanear su trabajo en el primer equipo con su presencia en el filial blanco.

Por lo pronto, el futbolista brasileño posó ante los fotógrafos con una camiseta con su nombre pero sin dorsal, lo que contribuyó a poner de manifiesto las dudas sobre su futuro inmediato. El nuevo técnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, decidirá en función de su rendimiento en pretemporada y las necesidades que tenga.

"Es la mejor oportunidad para un jugador de fútbol y me voy a sacrificar para demostrar que la merezco", manifestó Vinicius. Y añadió: "Vengo de una familia muy sencilla y el sacrificio no es nuevo para mí. He vivido lejos de mis padres y hermanos porque era necesario para triunfar. Tengo el honor de llegar a la cima del mundo, que es el Real Madrid, con 18 años".

El Real Madrid pagó hace poco más de un año 45 millones de euros al Flamengo por un jugador que sólo era una promesa, aunque entonces ya pretendido por algunos de los mejores clubes. "He podido escoger entre los mejores equipos del mundo, pero elegí el mejor de todos", dijo el futbolista.