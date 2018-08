MB y Ayala, finalistas de Oro de mediano

Mb Polo y Ayala Polo Team se verán las caras en la la final de la Copa de Oro Maserati de mediano hándicap del XLVII Torneo Internacional del Santa María Club (San Roque). Ambos equipos salieron vencedores ayer en sus duelos de semifinales y pelearán por el preciado título al sábado a las 18:30 en las instalaciones del club sanroqueño.

En el primer partido de la tarde, Ayala se clasificó para la final tras vencer 13 a 7 a Royal Salute. Victoria clara para la formación de Íñigo Zobel, Tomás Iriarte, Lucas James y Santiago Gómez Romero, que no dio opciones a su rival. Empezó la partida con un 3-0 en el primero de los seis chukkersde los que se componen el partido. Royal Salute no inauguró su cuenta de goles hasta el tercer chukker, cuando Ayala ya sumaba 7. En esejuego, Carlos Gómez reemplazó al patrón Íñigo Zobel. La semifinal dejó algunos muy buenos goles de disparos lejanos. En la segunda mitad no cambió la situación y Ayala Polo Team buscará el triplete de mediano tras clasificarse para la final de la Copa de Oro de la categoría.

En el otro partido de la jornada, MB Polo venció 15-10 a Sainte Mesme. Un sobresaliente Pablo Mac Donough lideró el triunfo a base de goles en la segunda semifinal de la tarde, celebrada en Los Pinos IV. MB Polo dominó el marcador en todos los chukkersante un Sainte Mesme que intentó acercarse, sobre todo en los juegos finales, pero MB mantuvo un nivel alto de acierto. Finalmente, la formación del príncipe Mateen Bolkiah, Rosendo Torreguitar, Matías González y el diez goles de hándicap Pablo Mac Donough se ganó jugar el partido decisivo por el título.

MB Polo y Ayala Polo Team se enfrentarán en la final el sábado 1 de septiembre a las 18:30.

El Torneo Internacional cede el protagonismo hoy al bajo hándicap, ya que se celebran las semifinales de esta categoría. Los partidos tendrán como sede las instalaciones de Los Pinos. A las 11:00 en la cancha I jugarán La Esperanza y Sotoisola, y a las 12:15, Brunei contra La Isla en la cancha II. La final de esta Copa de Oro Isolas 1892 está prevista para el día 1 a las 12:15.

Ya por la tarde, en la cancha IV de Los Pinos, Golden Goose y Cotton House jugarán la final subsidiaria de mediano hándicap a las 18:30.

Las entradas al Santa María Polo Club para las semifinales cuestan 5 euros y para las finales 10 euros.