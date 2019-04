La Unión Deportiva Los Barrios perdió dos puntos en el descuento ante un Arcos que nunca dejó de creer. Los barreños, que llegaron a ir 3-1 en el 66’, vieron como en el minuto 93, en un córner a media altura, Pablo Molina estuvo más despierto para alojar el balón en las mallas. Un resultado que deja a los locales aún dependiendo de sí mismos para alcanzar la cuarta plaza, ya que están quintos a tres puntos del Xerez DFC con la visita a Chapín para la primera jornada de mayo.

Comenzó bien la Unión, queriendo el balón y buscando las subidas por banda, en especial la derecha, por donde vino el 1-0 previo paso por el pivote Javi Forján. Éste abrió a banda ante la subida de Gonzalo Almenara, que medio disparó y medio centró, y en ese limbo que ni para portero ni para defensa, sí llegó el pichichi para meter la puntera y batir a Isi Jareño en su salida rasa a por la pelota.

El Arcos, acuciado por su clasificación, estiró líneas y en el 15’, Caballero, de falta, avisó de su potencial. Desde unos 25 metros, algo centrado, el exalgecirisita hizo volar hacia su izquierda a David Zamora, que metió una buena mano que evitó el empate arcense.

Aunque la impresión del juego era que dominaba la Unión, ciertamente el partido estaba abierto. Los de casa tuvieron dos ocasiones antes de la media hora. En el 23’ hubo un remate de cabeza de Almenara a centro de Juanma desde la izquierda que detuvo bien Isi; y en el 28’, Guti la quiso poner al corazón del área donde Nico, en su intento de despejar, casi sorprendió a su guardameta.

A partir de ahí el campo, muy rápido por la fina lluvia y el viento (muy molesto hasta en la grada), se inclinó del lado blanquillo. En el 32’, Álvaro Ramírez intentó sorpender con un tiro lejano pero encontró la seguridad de Zamora. El meta isleño, eso sí, nada pudo hacer dos más tarde a otro tiro libre de Caballero que ahora sorprendió al arquero, pese a que se tiró bien, por su derecha.

El empate rebajó los ánimos y los dos conjuntos, pese a las ganas, se fueron al descanso con la igualada, aunque los visitantes reclamaron con vehemencia una caída de Giráldez en la última acción.

Se esperaba un segundo tiempo movido por cómo habían sido los primeros 45 minutos, pero la Unión no dejó tiempo a las especulaciones, o más bien, Maqui, que agarró a Bonaque dentro del área y el defensa gualdiverde hizo el resto. Penalti que tiró Javi Forján y anotó el 2-1. Destacar que el ariete de La Barca de la Florida falló la semana pasada otra pena máxima que hubiese supuesto el 0-3 en Lepe... en un duelo que, cabe recordar, acabó 4-4.

Los de Carlos Ríos tomaron las riendas y trataron de sentenciar. Tardó porque no hubo llegadas pero sí muchas aproximaciones por bandas ante un Arcos que corría tras la pelota acuciado por el marcador. Pero en el 66’, Álex Vázquez se sacó un centro desde la izquierda, Álex Guti no acertó con la chilena pero el balón le llegó a Juanma, libre de marca, que no perdonó. El algecireño, que el jueves sufrió un dolor en el pecho que le llevó a ser hospitalizado para descartar cualquier problema cardiaco, celebró el gol e inmediatamente fue sustituido por Alan.

Todo parecía encarrilado a un cuarto de hora para el final pero los cambios de Pepe Bermúdez dieron sus frutos. Un zapatazo de Adri sorprendió a Zamora, colocando el 3-2 en el luminoso. El miedo atenazó durante unos instantes a los de casa aunque el Arcos no supo aprovecharlo y a punto estuvo de pagarlo pues en el 86’, una jugada de Alan se resolvió con un paradón de Isi Jareño salvando el 4-2.

Hubo run-run en la grada pese a los cánticos y la animación del Comando Chicharrón. En el ambiente parecía declarar, no obstante, que el Arcos iba a hacer la gracia. Una falta en medio campo de Dani Hedrera permitió a los del Barbadillo meter el balón al corazón del área. La defensa despejó pero en el saque de esquina de Adri, nadie despejó y Pablo Molina logró rematar casi a placer para el 3-3. Locura en los arcenses, todos a su banquillo. La Unión, hundida, quiso sacar rápido pero el árbitro señaló el final del partido sin tan siquiera sacar de centro.

Los gualdiverdes, por segunda jornada consecutiva, dejan escapar un triunfo que les habría acercado y mucho a la liguilla. La Unión, a pesar de todo, sigue metida de lleno en la pelea, a tres del cuarto y por delante de otros históricos sin margen de error.