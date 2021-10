La UD Los Barrios se trae un trabajado empate de Cartaya (1-1)

Un punto más y sigue la racha. La Unión Deportivo Los Barrios cosechó un empate (1-1) en su visita a la AD Cartaya en la octava jornada del grupo X de la Tercera RFEF. El equipo de Jorge Moreno prolongó su buen momento en un partido muy disputado en el que los barreños se pusieron por delante gracias un gol de Tete. Wojcik aprovechó un penalti para igualar a falta de media hora y los dos equipos batallaron hasta el final para acabar con unas tablas que se antojan justas.

Después de tres victorias consecutivas, la última ante el Pozoblanco, la Unión volvió a competir de tú a tú fuera del San Rafael. El Cartaya, sabedor de que en casa tiene que subir los escalones de dos en dos porque de momento fuera no le salen las cosas, amaneció en el partido queriendo volar sin alas. No obstante, el conjunto barreño no se amilanó, todo lo contrario, entró gustoso al desafío.

El partido comenzó como un ir y venir, sin tiempo para el avituallamiento. La primera ocasió la tuvo Lolo, que remató una volea que sacó el portero Javi Dela con una parada de mérito a córner. Los Barrios, que no quería ser menos, la tuvo clarísima después de llevar a cabo una triangulación central que remató Guti, una delicia, y sacó sobre la línea Víctor Sánchez. Cuatro minutos después la tuvo Pepe Cárdenas, de espuela, tras jugadón de Lolo, y en el 35 de juego se adelantó Los Barrios. Triangulación por el centro, le cayó el balón a Tete y fusiló a Adrián.

En la segunda parte, más de lo mismo. Los Barrios seguía dando pregones cargados de fundamento, mientras que el Cartaya buscaba moverle el sofá a un rival relativamente cómodo en su espacio de confort. Algo necesitaba el conjunto rojinegro para alterar el sistema nervioso de un equipo que se mantenía firme y en la calma. Y apareció Wojcik, que en un balón largo se la lió a la defensa gualdiverde. A su forma, de espaldas, hasta que domó la pelota y, cuando se iba a revolver para el disparo, le agarraron hasta derribarle. Él mismo transformó la pena máxima y arregló el asunto con el empate.

Se cumplía la hora de juego y por detrás quedaban muchas cuestiones por resolver. El Cartaya se metía en la obligación de seguir intentándolo y Los Barrios no renunciaba a nada, por lo que el pleito siguió vivo, intenso, discutido y a debate. Aunque para entonces, los barreños ya no tenían la frescura del principio. Y eso provocó que el Cartaya, con los cambios, se viniese de nuevo arriba y tuvo la última palabra en lo que se refiere a ocasiones. José Díaz remató en un escorzo un buen centro de Carlos Martínez, que se marchó fuera por muy poco.

Ahí se terminó la pólvora pero no la incertidumbre, porque el Cartaya no cejó en el empeño y Los Barrios, ya con más empuje y corazón que juego, tampoco. Al final, un punto para cada uno que se antoja lo más justo.