Unión, todo queda en casa

La Unión Deportiva Los Barrios encara este domingo (17:00) la primera salida de la era Carlos Ríos para medirse al Xerez CD (el de toda la vida) en el campo de La Granja. Los gualdiverdes, que vienen de golear al Espeleño en el debut del técnico sanluqueño, tendrán que defender la tercera plaza del grupo X de Tercera división con Betis Deportivo y Ceuta pisándole los talones, ambos con 52 puntos a sólo tres de los 55 de los barreños. Carlos Ríos se mide a su exequipo, al que considera que “ha cambiado mucho” desde que lo entrenó, pero que “sigue siendo altamente competitivo”.

Alineaciones probables Xerez CD: Fran, Alberto Fernández, Salas o Israel, Raúl Fernández, Piñero, Alberto, Chata, Sergio Narváez, Amin y Pedro Carrión o Asier Alonso.

UD Los Barrios: Zamora, Sergio Iglesias, Bonaque, Gustavo, Álex Vázquez, Mario, Juanma, Gonzalo, Goma, Forján y Alan.

Árbitro: Lafuente Sánchez (Sevilla).

Hora: 17:00 (29ª jornada).

Campo: La Granja, Jerez de la Frontera.

Antecedentes: Un único precedente, en la temporada 2017-18, con victoria barreña (0-1).

El entrenador gualdiverde afronta la primera salida en su segunda etapa en la Unión, en la que vuelve a casa, al igual que la colonia jerezana de jugadores (Forján, Sergio Iglesias, Biri, Hedrera, César, Borrego y Goma) que hay en la UD Los Barrios. Precisamente, Forján, que debutó en Segunda de la mano de Carlos Ríos con gol incluido en su etapa como xerecista, también retorna al hogar como pichichi del grupo con 18 goles después de endosarle un triplete al Espeleño.

Ríos conoce perfectamente la idiosincrasia del Xerez CD, del que fue en la temporada 2012-13 el último entrenador azulino en Segunda división, y al que ya venció la temporada pasada en El Torno en plena lucha por la salvación con los gualdiverdes.

“El Xerez no deja de ser difícil de batir, un equipo histórico. Es un bloque con buenas individualidades”, señaló. “Desde que lo entrené ha cambiado mucho. Siempre es especial disputar un partido así, además con tanta gente en el equipo que ha jugado en el Xerez”.

Para los aficionados de la UD Los Barrios, que el pasado viernes inició su conversión en Sociedad Anónima Deportiva, se ha vuelto casi una costumbre eso de mirar arriba y abajo en la clasificación. Esta jornada, el Betis Deportivo (cuarto) recibe a un Sevilla C en horas bajas, mientras que el Ceuta (quinto) hace lo propio ante el líder Cádiz B.

Una victoria en La Granja podría acercar a la Unión a las dos primeras plazas, a sólo tres (Utrera con 58) y cuatro puntos (Cádiz B con 59), respectivamente. El empate garantizaría a los de la Villa mantenerse en el tercer escalón, mientras que, por el contrario, una derrota podría descabalgarles de la zona de privilegio, en caso de triunfos bético y caballa.

De sacar un buen resultado en tierras jerezanas, la Unión podría prolongar a quince las catorce jornadas que llevan sin perder de manera consecutiva. Una gran dinámica para los de la Villa en la que sólo han cosechado una derrota en los últimos 23 partidos.

Ríos recupera al curtido Paco Borrego, pero no podrá contar con Facu ni con Biri, ambos lesionados. El técnico gualdiverde no prevé demasiadas modificaciones en el once con respecto al de la semana pasada. “Mantengo lo que dije cuando llegué, no quiero hacer muchos cambios en el juego del equipo porque ya estamos en la recta final”, sostuvo. “Estamos casi todos para afrontar el partido. Cuando las cosas van bien uno se recupera antes”, agregó.