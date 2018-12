"Los Barrios es mi segunda casa"

No son extraños los homenajes de los equipos a exfutbolistas suyos que llegan con otros clubes pero no son habituales los reconocimientos a directivos y dirigentes, de ahí que el partido del domingo en el San Rafael de Los Barrios (12:30 horas) vaya a ser muy especial para Edu Villegas, director deportivo del Xerez Deportivo FC, que será homenajeado por la Unión, cuya portería defendió en tres etapas: en la temporada 98-99 cedido por el Cartagena, en las campañas 2004-05 y 2005-06, con Nico Sosa en el banquillo, y luego en los cursos 2012-13 y 2013-14, antes de fichar por el Xerez Deportivo FC.

Y no esconde Edu Villegas su alegría por el homenaje sino todo lo contrario, se siente muy orgulloso del cariño que recibe en Los Barrios y es que considera a la Unión su segunda casa después del Xerez Deportivo FC: “Es emocionante y es importante para mí, allí me he sentido muy querido, muy respetado. Siempre que nos hemos encontrado me han demostrado su cariño, cuando he ido a Los Barrios con otros equipos me ha puesto pancartas, han coreado mi nombre... Me han tratado de una forma increíble. Yo allí tuve unos años muy muy buenos y lo di allí todo”.

Y es que el portero jerezano encajó en Los Barrios como anillo al dedo y guarda en su privilegiada memoria recuerdos imborrables como “un partido increíble, memorable, en Tercera división contra el Conil que fue una locura. Un partido mítico, es que allí he hecho partidos y temporadas muy buenas, con Nico Sosa batimos todos los récords, 44 puntos en la primera vuelta, jugamos la liguilla de ascenso por primera vez en la historia de Los Barrios, iba un montón de gente al fútbol, había una ilusión tremenda, se fue incrementando una relación, un idilio amoroso se puede decir, entre Los Barrios y yo que va a durar toda la vida. Está claro que mi historia futbolística va a estar ligada siempre a la Unión y al San Rafael”.

Jerezano y xerecista, Edu tiene claro que su equipo es el Xerez DFC pero eso no resta cariño a la Unión: “Evidentemente el Xerez es lo primero, es mi club y es mi casa, amo al Xerez por encima de todo pero es verdad que mi segunda casa y mi segundo equipo es Los Barrios, y no lo digo ahora y de palabra sino con hechos y acciones, siempre he demostrado implicación y amor hacia ese club en todos los sentidos. A la afición la quiero un montón, la respeto, como al club independientemente de que mi equipo es el Xerez como sabe todo el mundo”, por lo que tiene claro qué resultado desea en el partido de mañana: “Por supuesto que en el partido del domingo quiero que gane el Xerez, es mi equipo y mi afición”.

Prueba del cariño que a Edu Villegas le tienen en Los Barrios es que cuando fue al Antonio Barbadillo a ver el Arcos-Los Barrios, los aficionados de la Unión comenzaron a corear su nombre en cuanto le vieron: “Ese tipo de cosas me emocionan mucho”, como también recuerdos con el equipo gualdiverde: “Recuerdo más de un partido, cuando conseguimos la liguilla, fuimos a Badajoz con 16 autobuses de Los Barrios y un montón de gente acompañándonos en coches particulares; cuando ganamos en La Línea 0-1, la primera vez que Los Barrios ganaba en La Línea, un partido de rivalidad contra un grandísimo equipo y fuimos capaces de ganar... Además, en esos años el entrenador era Nico Sosa, y para mí eso significa todo, él lo ha sido todo en el fútbol para mí. Conseguir todo eso con él para mí fue increíble, además de que desde el primer momento me identifiqué con la afición y ahora con Álvaro Moya, el presidente, anteriormente con Antonio Rodríguez... Estoy muy agradecido a Los Barrios, es una relación de cariño, una relación amorosa entre Los Barrios y Edu Villegas para el resto de la vida aunque mi equipo es el Xerez, sin duda, pero mi segunda casa es Los Barrios”.

En el Xerez Deportivo FC están orgullosos de que a su director deportivo se le recuerde con tanto cariño en Los Barrios, al igual que Edu Villegas: “Para mí y me imagino que para cualquier ser humano que le pasen este tipo de circunstancias, supone que te sientes querido, te sientes respetado y te sientes valorado por lo que hice allí como persona, como futbolista y como profesional. Por eso estoy y estaré agradecido eternamente, ahora con Álvaro Moya tenemos una muy buena relación, me tiene mucho cariño y por supuesto que Los Barrios, el club y la afición sigue estando presente en mi vida”.

El pasado se hace presente y el futuro es un partidazo entre un equipo en racha y un Xerez DFC que quiere refrendar la mejoría mostrada ante el Cádiz B: “Los Barrios está en un momento dulce y conozco el ADN de la Unión, sé perfectamente lo que es el San Rafael, la intensidad y todo lo que se vive en ese campo porque yo allí he ganado partidos espectaculares y hemos hecho remontadas inauditas de garra, de trabajo, de esfuerzo y de implicación, con la afición, con el Comando Chicharrón, que aprietan, es un campo al estilo inglés, que aprieta y presiona. Jugar allí y sentirte identificado como me pasó a mí es importante para el equipo de casa y a la vez complicado para el equipo de fuera porque es verdad que es una plaza muy difícil”.

Edu Villegas sabe que el San Rafael exige pero apuesta por un Xerez DFC que dé la talla: “El San Rafael es sinónimo de que te van a poner las cosas muy difíciles pero esto es fútbol, nosotros tenemos, como ellos saben también, un grandísimo equipo, con jugadores curtidos en mil batallas y que tienen suficiente personalidad, calidad y talento como para llegar a cualquier campo y ganar. Evidentemente creo, y no me equivoco, cuando digo que es un campo complicado por todo lo que conlleva la idiosincrasia de ese estadio y de esa afición”.