Los Barrios resiste una hora en Los Cortijillos ante el invicto Recreativo (0-2)

La Unión Deportiva Los Barrios ha vendido cara su piel este sábado ante el Recreativo de Huelva (0-2). El líder invicto del grupo X de la Tercera RFEF se ha impuesto a base de trabajo y sufrimiento en el Antonio Gavira de Los Cortijillos, donde más de medio millar de espectadores han presenciado el partido decantado con los goles del exalgecirista Juanjo Mateo y Arjona.

Segunda derrota consecutiva de la Unión tras el parón, un revés lógico y esperado ante el gran trasatlántico de la categoría. No era un partido más para el Decano tampoco; el conjunto albiazul tenía que luchar contra Los Barrios... y contra las circunstancias del terreno de juego (césped sintético) y sus dimensiones, dos factores que jugaban en contra.

Las gradas del coqueto campo de la barriada barreña alcanzaron las 550 plazas autorizadas para el encuentro, con mayoría de hinchas albiazules. En la primera jugada del encuentro el conjunto onubense ya dejó claras sus intenciones: nada de rasear el balón e intentar jugarlo, sino balones en largo intentando sacar ventaja de las segundas acciones.

La primera ocasión (4') llegó en un balón en largo para el exbalono Cristian Terán, pero el meta salió de portería para tapar huecos y desviar a córner; sacó y nueva oportunidad visitante, pero Rubén Serrano remató flojo. A los 10 minutos dio señales de vida Los Barrios con un potente pero centrado disparo de Guti que abortó Rubén.

El encuentro respondió a lo previsto en su primer cuarto de hora: intensidad, mucha presión por parte de ambos equipos (facilitada por la aglomeración de jugadores en la parcela central), poco toque en corto y mucho balón en largo (la mayoría de las veces con poca precisión), ya que costaba un mundo enlazar las jugadas y dar tres pases seguidos.

Un balón perdido por Manu Galán generó un contragolpe bien llevado por los locales que termina con un disparo de Segura en el área pero blocó bien Rubén (22'). La presión de ambos equipos fue efectiva, apenas había tiempo para pensar y las ocasiones claras escaseaban. El exalgecirista Dani Sales lo intentó sin precisión desde fuera del área en el enésimo rechace de la defensa.

Acarició el 0-1 el Recre en una buena jugada en la que intervienen Víctor Barroso y Terán y culminó Peter con un disparo en el área que se marchó ajustado al palo (27'). Al minuto el remate de cabeza de Manu Galán tampoco encontró premio.

El Decano continuó asediando la meta visitante a base de centros y un buen servicio de Peter lo remató Rubén Serrano, con potencia pero sin precisión. La réplica llegó con un disparo de Guti desde el medio campo que a punto estuvo de sorprender a Rubén, pero el balón salió muy cerca del larguero (35'). Peter, muy activo, la tuvo en el 38' pero el meta 'voló' para enviar a córner el disparo del nigeriano. En el 44' el Recre reclamó penalti sobre Terán por un agarrón que el árbitro no estimó como pena máxima, llegándose al descanso con el 0-0 inicial.

Alberto Gallego le dio continuidad a su once inicial y no realizó cambios en el intermedio. Al Decano le costó entrar en esta segunda mitad; en los primeros minutos el cuadro barreño dio más sensación de peligro; a los 52 minutos Guti se marchó en solitario hacia la meta onubense, pero Peter le ganó en velocidad y abortó el peligro; el propio Guti lo intentó un minuto después con un disparo que detuvo un seguro Rubén. Los Barrios se activó ante un equipo visitante que no terminó de despertar y no dio sensación de peligro en estos minutos.

Pero a la primera que tuvo el Recre golpeó con fuerza: gran jugada que inicia Dani Sales, avanza, pasa a Peter y este centra para que Juanjo Mateo anote el primero del choque (0-1). El lateral derecho está en racha, ya que también abrió el marcador hace una semana ante el Puente Genil.

Empezó un nuevo partido con ese tanto, pero la tónica siguió siendo la misma. Los Barrios perdió frescura y el Recre se mantuvo firme y seguro atrás. Víctor tuvo tiempo para controlar el balón en la frontal del área y lanzar un disparo que se marchó por encima del travesaño (64').

A balón parado tuvo Los Barrios una buena ocasión en el lateral del área pero el meta onubense despejó, que intervino poco después ante un disparo centrado.

A la contra el conjunto albiazul generó mucho peligro, pero le falta efectividad. Si se perdona, puede costar caro. El meta de Aracena volvió a salvar a su equipo con una buena intervención en un balón que se colaba junto al poste (79'). Hasta el final, querer y no poder de Los Barrios ante un Recre que sentenció en el tiempo añadido con una gran jugada individual del exgualdiverde Diawara, que regateó al meta y le pasó a Arjona para que marque a placer a puerta vacía; la singladura hacia el ascenso de categoría marcha viento en popa.