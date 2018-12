Expertos en derbis desde la nostalgia

Dos de las voces más autorizadas del fútbol comarcal para hablar de lo que supone un duelo entre la Unión Deportiva Los Barrios y el Algeciras CF son Manolo Pérez Jiménez y Jonathan Parrado Johny. Desde el burladero, apartados un poco del foco pero siempre pendientes de lo que se cuece, ambos aportan una visión cercana y experta de cómo se vive el antes, el durante y el después de un derbi como el que se jugará el domingo en el San Rafael (17:30) en la última jornada de la primera vuelta del grupo X de Tercera división.

“La experiencia me dice que en los derbis la clasificación, las rachas y los favoritismos quedan a un lado”, afirma Manolo Pérez Jiménez, el técnico algecireño que seguramente más éxitos ha cosechado con la Unión.

Desde que cogió las riendas de los barreños tras la fusión del Atlético y el Juventud, Pérez Jiménez ha escrito páginas históricas con el club de la Villa, pero también con un Algeciras donde ha dejado huella, sobre todo con aquel filial único que parió a la camada de los Mario, Javi Chico, Juampe, Máiquez, Copi, Isaac...

“Los Barrios llega en una línea ascendente, está claro, en un momento muy bueno de moral y de forma”, explica Pérez Jiménez. “El Algeciras no ha podido sacar adelante como quisiera sus últimos compromisos, pero está ahí, lleva toda la temporada arriba y nunca se le puede subestimar”, dice como primera impresión.

“Yo lo que espero es que veamos un buen partido de fútbol y que gane el mejor. En este caso tengo mi corazoncito algo partido porque soy algecireño y socio del Algeciras pero todo el mundo sabe de mi cariño y mi relación con Los Barrios. Tuve el honor de ser el primer entrenador tras la fusión y la fundación de la Unión y he vivido dos ascensos con el club”, recuerda el algecireño.

“Los Barrios ha dado un paso de gigante tras un mal comienzo. Ha pasado de no ganar a hacerlo con facilidad o al menos esa sensación es la que desprende. Detrás de esta racha se esconde la gran labor de un cuerpo técnico y unos futbolistas porque en esta categoría nadie regala nada”, señala el técnico, que ve fundamental la ilusión en el entorno. “Ha vuelto el calor del público al San Rafael y es de agradecer porque allí se vive el fútbol de forma intensa. La racha es de las que pocas veces se ve, me recuerda a la que tuvimos aquella temporada que conseguimos la mejor clasificación histórica del club en aquel entonces en Tercera”.

Al otro lado del río Palmones, en La Menacha, Pérez Jiménez sabe bien qué supone vestir la albirroja. “El Algeciras tiene que convivir con una presión que es fuerte. El entrenador y los jugadores, todos. La afición exige y es verdad que salir ahora de los puestos de playoff pesa, pero queda mucha liga, muchísima”, sostiene. “Me gusta ver a gente de la casa en el equipo y el banquillo, tienen una base muy buena de la que salen jugadores, por eso le digo a la afición que apoye, que no deje de animarlos al máximo”.

¿Un resultado? “Por norma no son grandes partidos de fútbol ni de resultados abultados porque el respeto mutuo es grande y se tienen estudiados, pero puede pasar de todo. Yo lo que veo es un derbi muy competitivo porque los dos están arriba”, sentencia Pérez Jiménez.

Un exfutbolista y entrenador que aprendió en su momento, entre muchos, del anterior protagonista es Jonathan Parrado Palma Johny, un jugador carismático que lució con orgullo los colores del Algeciras, de la Unión, de la Balompédica Linense y del CD San Roque. “Sigo a los cuatro aunque ahora esté algo desconectado y más centrado en mi familia y amigos”, desvela el que fuera defensa y eterno capitán.

“Este partido es el tipo de partido en el que uno se siente futbolista”, confiesa el barreño Johny. “Cuando estaba ahí, de jugador o de entrenador, siempre lo decía. La categoría ha cambiado mucho y en estos derbis es cuando uno vive algo especial, algo diferente, cuando ves el campo con ese gran ambiente, vives la rivalidad, la palpas durante la semana gracias a los medios de comunicación, a la relevancia que cobra todo. Es muy bonito vivirlo”.

“Creo que es el derbi más igualado de los últimos tiempos”, opina Johny, que ha disputado este envite más veces que poca gente en la comarca.

“Los dos están arriba, los dos están en una situación que habrían firmado en verano seguro. Los Barrios va como un tiro y lleva una racha impresionante, pero es que el Algeciras lleva toda la temporada entre los cuatro primeros, la última derrota no puede ensombrecer lo que está haciendo”, reflexiona.

El barreño define como “espectacular, inmejorable como está la Unión, lleva números de campeón” y entiende que "el Algeciras tiene una exigencia... es una plaza difícil, pero hay que ser justos con lo que están haciendo".

“Creo que las dos aficiones deben estar orgullosas por la primera vuelta de sus equipos porque es muy buena”, insiste Johny.

“En un derbi se iguala todo”, considera Johny al ser preguntado por un favorito. “Da igual las fuerzas, los ánimos, las bajas, la posición, todo queda al 50%”, profundiza.

“No se puede pronosticar un resultado. Yo he vivido de todo y estos duelos son imposibles de saber cómo acabarán. Lo único seguro es que es una semana en la que no hace falta motivar a nadie, va implícito en el ambiente”, recalca.

“Yo disfrutaba muchísimo, es un espectáculo y espero que los que tengan la suerte de salir al campo lo disfruten y nos brinden un partido bonito porque al final te llevas estos recuerdos, además de las amistades que te deja esta etapa en la que uno sacrifica tanto por una pasión”, acaba.

Se sigue haciendo raro un derbi comarcal sin Johny o Pérez Jiménez... pero esto del fútbol, ya se sabe, da muchas vueltas.