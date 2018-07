El Lincoln lo fía todo a la vueltaAdán, eficacia desde los dos ladosLa segunda ovación a Inui del Villamarín

El Lincoln Red Imps gibraltareño de Diego Pérez Yiyi cayó derrotado por 2-1 en el Park Hall Stadium ante el equipo galés The New Saints FC en el duelo de ida de la segunda ronda previa de clasificación para la UEFA Europa League. El autor del tanto red fue Joseph Chipolina.

No pudo tener un mejor debut Antonio Adán con el Atlético. El ex portero del Betis fue clave en la victoria de su nuevo equipo ante el Arsenal en la Champions Cup tras detener tres lanzamientos de penalti y ser el autor del tanto definitivo desde los once metros.

En abril, cuando ya era vox populi el fichaje de Inui por el Betis, el Eibar visitó el Villamarín con el nipón en sus filas. En su salida al campo recibió la primera gran ovación de la afición bética. La estampa volvió a repetirse, aunque ahora con el nipón de verdiblanco en su presentación.