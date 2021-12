El Linares convierte la Copa del Rey en una mina de oro

La Copa del Rey puede ser una mina de oro para los clubes modestos. Y por si a alguien le quedaba alguna duda, ahí tiene el ejemplo del Linares Deportivo. El equipo azulillo, que compite con el Algeciras CF y la Balona en el grupo II de la Primera RFEF, ha solucionado económicamente su temporada gracias al torneo del KO.

El Linares ha anunciado este miércoles que ha agotado las entradas para el duelo copero que disputará con el FC Barcelona. La entidad ha vendido 10.000 entradas y vivirá un lleno histórico en Linarejos el próximo 5 de enero de 2022. Los azulillos sacaron las localidades primero para sus abonados, que pagaron entre 30 y 50 euros según la zona del estadio, y después han agotado el grueso de la taquilla para el público general, que ha pagado entre los 50 y los 80 euros.

Haciendo números uno se puede hacer a la idea del taquillazo que el Linares ha hecho para su histórica cita copera con el Barça, una cantidad que podría rondar entre los 400.000 y el medio millón de euros, una cifra que para muchos clubes de la Primera RFEF es casi la mitad del presupuesto anual. A esto hay que sumar el pago federativo por haber superado las dos primeras rondas y la taquilla anterior. La Copa sí mola para el Linares (y el Alcoyano) y además se ha convertido en una fuente de ingresos valiosísima.

Al margen de la envidia sana que esto pueda provocar, no cabe duda de son muchos los aficionados del Algeciras, sobre todo, pero también de la Balona que siguen pensando que sus equipos dejaron pasar la oportunidad. Los albirrojos cayeron en la primera ronda con el Unionistas de Salamanca en el Nuevo Mirador en un duelo en el que la afición se enfadó y mucho por el once de Iván Ania. Los de La Línea, por su parte, no alcanzaron el torneo porque cedieron ante el Córdoba en la Copa Federación, también con algunas críticas por como Romerito se había tomado esta competición secundaria.