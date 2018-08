Lechuza Caracas, plata de ley

Lechuza Caracas se coronó ayer campeón de la Copa de Plata Appletiser de alto hándicap, segundo título en importancia del XLVII Torneo Internacional de Polo que se disputa hasta el próximo uno de septiembre en el Santa María Club de Sotogrande (San Roque). La escuadra venezolana se impuso en una final intensa, que presenció un numerosísimo público, a La Indiana por 10-6.

Lechuza Caracas hizo buena su condición de defensor del título de plata y revalidó el que había alzado en 2017. El duelo cumplió con las altas expectativas, muy deportivo pero muy competido, sin concesiones y con las gradas llenas. Un único gol en todo el primer chukker a favor de Lechuza, da una idea de lo bien armado que estaban los conjuntos en defensa. Hubo acción en las porterías, pero no se reflejaba en el marcador.

Martín Nero, autor de seis goles en la final, y su caballo Open Upa, elegidos los mejores

En el segundo periodo, La Indiana puso en aprietos a su rival con un parcial de 3-1 con un Facundo Pieres muy acertado y bien acompañado por Michael Bickford, Hugo Lewis y Santiago Laborde.

El encuentro fue duro para los dos conjuntos y para disfrutar desde el punto de vista del aficionado. Un largo e intenso tercer tiempo acabó con empate a cinco. Las marcas eran muy duras y el gol se pagaba a estas alturas a precio de... plata.

Fue a partir del cuarto chukker cuando se rompió el choque a favor de Lechuza Caracas, que quería revalidar el título plateado. Los diez goles de hándicap Juan Martín Nero y David Stirling hijo pusieron la directa, aunque el éxito no hubiese sido posible sin el trabajo del cuarteto al completo.

Un penal [gol automático por falta], cometido sobre el patrón Víctor Vargas, permitió a Lechuza Caracas adelantarse y Martín Nero puso dos goles de diferencia para los suyos por primera vez en el partido.

La ventaja dio alas a los venezolanos, que la aumentaron en el quinto chukker mientras que La Indiana, que hacía lo imposible por no tirar la toalla, no aprovechó sus ocasiones y sumó tres tiempos sin anotar. Sí lo hizo Lechuza, que no bajó el nivel en el sexto y definitivo periodo, que desembocó en 10-6 final.

El cuarteto formado por Víctor Vargas, Marek Kanigowski -que sustituyó a James Mann-, Juan Martín Nero y David Stirling recogió la Copa de Plata Appletiser de alto hándicap de manos del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix y de las de Beatriz Codes, responsable de comunicación de Coca Cola Iberian Partners región suroeste.

El número 4 de Lechuza Caracas, Martín Nero, autor de seis goles en la final, se llevó el trofeo al mejor jugador, que le fue entregado por Mikel Arteta, de Aedas Home.

El presidente del Santa María Polo Club, Antonio Ortiz, hizo entrega del premio ¡Hola! al mejor caballo, que fue para Open Upa, montado por Martín Nero.

El MPV se mostró "feliz" por revalidar el título de plata logrado el pasado año y por su premio individual. "Sabíamos que iba a ser duro, La Indiana es un equipazo que viene de ganar la Copa de la Reina y sabíamos que teníamos que estar muy bien y lo hicimos".

David Stirling, el otro diez goles de hándicap, expresó la "gran organización de Lechuza Caracas" y calificó de "duro" el encuentro.

"Éramos conscientes de que forman muy buen equipo pero los cuatro tuvimos muy buen día, que lo necesitábamos para ganar", dijo. Stirling reconoció que la Copa de Oro "se afronta mejor con un trofeo en casa", añadió.

La disputa de la final de la Copa de Plata de alto supone solo un punto y aparte. Hoy continúa la actividad en el Santa María Polo Club. Por la mañana se disputan dos nuevos partidos de la Copa de Plata Isolas 1892 de bajo hándicap: Esperanza y Águilas juegan a las 11:00 en Puente de Hierro I, y Brunei y Sotoisola harán lo propio a las 12:15 horas en la misma cancha.

LA JORNADA DE HOY

Por la tarde, toma el testigo la Copa de Plata Appletiser de mediano hándicap, en la que quedarán definidas ya las semifinales. Sainte Mesme y Golden Goose, ambos con dos victorias, se jugarán el primer puesto del grupo B a las 19:00 en Los Pinos II. Antes, Jolly Roger y Royal Salute buscan su primer triunfo alas 17:30 en Los Pinos I.