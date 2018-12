Kevin Durant, inspiración para una serie de Apple

La compañía estadounidense Apple prepara una serie para TV que se basa en los primeros pasos de la estrella de la NBA Kevin Durant. La compañía Thirty Five Ventures, fundada por el jugador, ha sido la encargada de comunicarlo mediante su de Twitter.

El título elegido para la producción ha sido Swagger. La producción ejecutiva correrá a cargo del propio Durant con la colaboración de Thirty Five Ventures, Apple, Imagine Television y CBS Television Studios.

Este proyecto televisivo, que emitirá Apple en su futura plataforma de emisión en línea (streaming), abordará el mundo del baloncesto infantil y juvenil en Washington, donde el ahora jugador de los Golden State Warriors creció y se convirtió en toda una promesa de la canasta.

“Swagger”, executive produced by @KDTrey5 and @richkleiman with Imagine Entertainment, has been ordered to series by Apple. Read more on @thr: https://t.co/PUMc6aD3YC