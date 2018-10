Julio Cobos debuta al frente del rival, que no conoce el triunfo

Julio Cobos, el penúltimo inquilino del banquillo de la Real Balompédica, regresa hoy a la actividad precisamente en el estadio Municipal de La Línea, en el que dirigió su último partido, hace de eso seis meses, entonces como preparador de su rival de hoy. Lo hace al frente del Villanovense, que espera dar en ese escenario su primer paso para su resurrección en la Liga. O mejor dicho, para su reaparición, porque después de siete jornadas aún no conoce el triunfo, lo que desencadenó el domingo la destitución del alicantino José Manuel Roca. Los serones llegan con las bajas de Xiscu, por sanción, Esteban Muñoz y el exbalono Carlos Selfa, por lesión.

El Villanovense, que empieza la jornada penúltimo, solo ha logrado un punto en sus tres desplazamientos. Fue en la segunda jornada, en su visita al Real Murcia (0-0). Después de eso dobló la rodilla en El Ejido y en Marbella (en ambos casos por 2-1) y viene de caer ante su público 1-3 a manos de un Talavera que sigue desquebrajando pronósticos y está aupado en la cuarta plaza de la clasificación.

Espero un buen recibimiento, disfruté mucho del equipo y de La Línea"

Los primeros días del nuevo entrenador (es un decir, porque Cobos conoce bien esa casa) se han centrado más en recuperar a los jugadores más en el apartado mental que en el físico. Cobos quiere que los suyos recuerden lo buenos jugadores que son. "Físicamente el equipo está bien, lo que más me preocupa es que el equipo se cure, que se den cuenta de que ellos son buenos jugadores, porque si trabajan bien los resultados van a llegar", afirma el técnico que está convencido de que será objeto de "un buen recibimiento" en la que fue su casa.

"·Estuve en La Línea un año y medio, disfruté mucho del equipo y de la ciudad, he recibido innumerables mensajes de felicitación porque vuelvo a trabajar", recalca. "No a todo el mundo puedes caerle bien, pero no oculto que me enfrento a uno de los equipos que forma parte de mi vida".

Cobos no podrá contar para este partido con el exbalono Carlos Selfa y Esteban Muñoz por lesión y con Xiscu por sanción. El resto de la plantilla sí estará a punto para que el técnico de Valdehornillos haga su primer once, la duda estará en si da continuidad a algunos fijos con Roca o si revoluciona al equipo titular. "Los jugadores lo que quieren es jugar lo antes posible, poder resarcirse y darse una alegría, todos están con muchas ganas y muy atentos".

El de esta tarde es el primer partido de una semana muy especial para los serones, que el miércoles disputan encuentro en Mutilvera (Navarra), valedero para una Copa del Rey que trae excelentes recuerdos tanto al club como al propio preparador, que sin embargo descarta cualquier tipo de rotación. "Cuando termine el partido de la Balona ya pensaremos en el siguiente".