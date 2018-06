Juan Delgado, un balono ilusionado

Juan Delgado ya se confiesa como un balono feliz. Dos días después de que la Real Balompédica Linense hiciese pública su contratación, el delantero asegura que ni siquiera prestó atención a otras ofertas porque "desde hace mucho tiempo" le hacía "mucha ilusión" enrolarse en una Balona de la que destaca a su afición y todo lo bueno que le han contado de su vestuario.

Juan José Delgado Martín (nacido en Écija el 26 de junio de 1994) ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el equipo de su ciudad natal, aunque en la 2013-14 jugó en el filial del Recre y en la 2015-16 colaboró en el ascenso del San Fernando a Segunda B. La pasada campaña participó en 30 partidos, 19 de ellos como titular, y anotó siete goles, que no sirvieron para impedir el descenso de los astigitanos.

Soy un delantero luchador, que baja a buscar el balón y trata de ayudar al equipo"

"La Balona es un club al que conozco de toda la vida, porque no descubro nada si digo que es un club histórico de Segunda B, todo el mundo me habla muy bien de la entidad y la verdad es que me hacía mucha ilusión poder jugar en La Línea", afirma.

"No se trata solo de seguir en Segunda B, que también, pero tenía otras ofertas de la categoría y ni siquiera las escuché", asegura. "En cuanto me dijo mi representante que existía la posibilidad de ir a la Balona le dije que apartase todo lo demás y que tratase de llegar a un acuerdo, porque me hacía mucha ilusión, de verdad".

Juan Delgado se muestra esquivo a definirse a sí mismo. "No me gusta hablar de mí, prefiero que lo haga la gente que me ha visto jugar, pero vaya que soy un delantero luchador, que bajo a recibir el balón y que trato de ayudar al equipo", asegura.

El punta no ha coincidido con uno solo de los jugadores que continuarán en la plantilla ni con el míster Jordi Roger (con el que mantuvo una breve charla el viernes en su paso por las dependencias del club), pero entiende que eso no será un obstáculo para adaptarse. "Todo el mundo me dice que es un vestuario que te acoge bien y del míster que no se casa con nadie, que juegan los que trabajan y eso no va a faltar por mi parte".

Delgado, que no jugó en el Municipal de La Línea por lesión, sí que conoce el estadio y su entorno de otras visitas y asegura que lo que más le llama la atención es "cómo empuja su afición".

"Siempre tengo la imagen de que la gente empuja una barbaridad y eso es bueno, eso motiva y más ahora que los voy a tener de mi lado", reflexiona.