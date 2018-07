José Carlos sube un peldaño más

El nuevo lateral izquierdo del Algeciras Club de Fútbol, José Carlos Márquez Aguilar, que se unió a los entrenamientos del primer equipo albirrojo ayer, está muy contento por poder venir a un club "que tira mucho" y reconoció que lo que más le gusta es el campo, "que es inmenso".

El Algeciras de Javi Viso recibió al futbolista hispalense, que viene de jugarlo casi todo en el Castilleja de Tercera, como refuerzo para el carril zurdo y el propio carrilero advirtió a su llegada que esta temporada puede desempeñar un "mejor año" que el anterior. Su objetivo, cuajar un buena campaña y ayudar al equipo a pelear por el playoff.

José Carlos desembarcó ayer en Algeciras junto a otras dos incorporaciones del club, Javi Zafra y Juanjo Mateo. Los tres se incorporaron a los entrenamientos de la primera plantilla albirroja en la sesión a última hora de la tarde, después de conocer un poco la ciudad.

José Carlos es un futbolista criado en la cantera del Sevilla FC y tiene largo recorrido por banda. Ahora, tendrá el siempre complicado reto de coger galones y luchar por la titularidad, para la que competirá con su nuevo compañero, el algecireño Pablo de Castro.

El futbolista, que terminó su vinculación con el descendido Castilleja, puso rumbo al sur hace dos días para iniciar su periplo particular en el club algecireño. Es la primera vez que el carrilero exsevillista se marcha tan lejos de casa para jugar al fútbol, pero él no tuvo reparo en aceptar la oferta de un proyecto como el del Algeciras: "Mi representante me dijo que había esta opción y tiré para adelante. Estoy muy contento porque es un club que tira mucho: la afición, el equipo y, sobre todo, el campo que es inmenso y es lo que más me gusta", reconoció José Carlos.

"En las horas que llevo en la ciudad he estado con los que son de fuera, hemos estado paseando los tres (Juanjo y Javi Zafra) y la verdad que muy bien. Esta tarde (por ayer) veremos cómo nos va en el entreno", dijo el hispalense en sus primeras horas en el municipio.

El carrilero se definió como "un jugador rápido". "Soy carrilero, y me gusta debordar la banda. Quizás por las dimensiones del Nuevo Mirador se me puede dar mejor este año que el pasado, que era un campo pequeño y no pude dar el máximo que me hubiera gustado. También esta temporada venir a un equipo como el Algeciras, que juega la pelota, me puede hacer destacar más aún", explicó sobre sus nuevos compañeros.

José Carlos sabe adonde viene y cuál es su objetivo esta temporada, a pesar de su juventud: "Mi objetivo personal para esta temporada es seguir trabajando como siempre y el resto llega solo. Para mí es un salto en mi carrera deportiva venir al Algeciras. El objetivo del club es poder jugar el playoff y he venido para ayudar a conseguirlo", concluyó.

El sevillano, que tendrá que dejar de lado también las posibles rencillas con su nuevo compañero y exbético Juanjo para luchar por los intereses del Algeciras, será presentando en los próximos días con su nuevo club.