Jordi Roger: "Nos cuesta mucho hacer de equipo grande"

El entrenador de la Real Balompédica, Jordi Roger, se mostró descontento tras el empate ante el Villanovense. "Creo que hoy hemos hecho el peor partido desde que soy entrenador de la Balona", comenzó. "No nos ha salido como queríamos. Después de empatar se nos ha apagado la luz. Nos falta mucha mala leche de línea de tres cuartos para adelante. No queda otra que mirar para adelante y seguir".

"Sí que es verdad que no perdemos, pero está claro que los empates hay que hacerlos buenos ganando, si no, no avanzaremos. Es una cosa difícil de trabajar, pero no me queda otra. Nos falta pegada. Esto ya no es una cuestión de actitud, sino más bien de calidad y acierto. Tengo lo que tengo y con esto lo tengo que hacer bien", dijo.

"He visto que no pasaba nada en el partido. No hemos generado ocasiones y así es imposible ganar. Nos cuesta mucho ser protagonistas y hacer de equipo grande. Si quieres estar arriba, tienes que ganar. Se ha demostrado que estamos más cómodos juntitos defendiendo y a ver si cogemos una. Nos cuesta mucho hacer de equipo grande", sentenció.

"Te encuentras con un rival que quería puntuar como sea y que te deja el balón y nos cuesta mucho. No creo que sea una cuestión de ganas, sino que tenemos que trabajar más. Somos un equipo que intenta competir bien y eso se desmuestra, porque no pierde, solo lo hemos hecho en el campo del líder. Es aquí donde tenemos que sacar esa personalidad, delante de nuestra gente, que se merecía una alegría. Queríamos ganar, no podemos conformarnos. Si queremos mirar a cotas altas teníamos que ganar", finalizó.