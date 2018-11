Jordi Roger: "Ganar es difícil, hacerlo fuera aún más y lograrlo en San Fernando...."

El entrenador de la Real Balompédica, Jordi Roger, se confesó muy contento al término del duelo que su equipo disputó en Bahía Sur porque “ganar en Segunda B no es fácil, hacerlo fuera de casa es más difícil y lograrlo en San Fernando aún más complicado”.

“Fue un partido como el que nos esperábamos porque sabíamos donde veníamos, muy competido”, dijo el míster de los albinegros en su análisis del partido. “En los primeros veinticinco minutos ellos entraron mejor en el partido y se quedaban con las segundas jugadas, pero en los últimos veinte de la primera mitad nos adaptamos mejor al campo y tuvimos dos ocasiones clarísimas”.

“En la segunda parte creo que estuvimos muy bien, conseguimos el gol y la pena es que no supimos cerrar el partido con una ocasión... que igual no tenemos otra en toda la liga”, aseguró Roger.

“Cuando no sabes cerrar un partido el rival se viene arriba, generan córners, el público los mete aún más y además como es un equipo que no se rinde nunca nos pusieron en apuros y nosotros nos defendimos como gato panza arriba y esperando alguna contra para poder sentenciar”, abundó.

“Al final el resultado se decantó por nosotros y a mí solo me queda felicitar a mis jugadores por el trabajo realizado, por el desgaste que han hecho, por ese compromiso y ganamos en un campo en el que no solo no había ganado nadie, sino que nadie había metido un gol y sumamos tres puntos en el campo de un equipo que estaba tercero porque se lo había ganado”.

Roger subrayó que la mejora de su equipo en la primera parte se produjo nada más comenzar a calentar Sergio Rodríguez y Ahmed (“a veces sucede”).