Javi Viso: "Tenemos que dar mucho más y solventar los partidos con más facilidad"

El técnico del Algeciras CF, Javi Viso, valoró el trabajo realizado por su equipo esta semana, pero no se marchó contento pese a la victoria. "No me ha llegado a gustar el partido. Hemos hecho unos primeros 15 minutos muy buenos, pero hemos tenido muchos fallos con un juego muy espeso. Los cambios han influido positivamente y han reavivado el juego. A pesar de ganar 1-0, no tengo buenas sensaciones", dijo.

"Creo que hemos tenido ocasiones más claras que ellos y al final tenía que entrar. Había que darle velocidad al juego y aprovechar los espacios que dejaban los carrileros. Pérdida tras pérdida, vimos que lo que había que hacer era jugar por fuera. Yo veía el partido muy claro", explica. "El peligro que ellos han tenido lo hemos propiciado nosotros", entiende.

"Estos tres puntos han hecho bueno el conseguido en Lebrija. Yo le daría un 8 al equipo. De 9 puntos hemos conseguido 7 esta semana. Han sido unas jornadas muy positivas y nos han salido bien las cosas. Lo que se ha planificado hasta hoy creo que ha sido estupendo. Es una pena la lesión de Zafra, pero los chavales se han dosificado y no creo que tengamos problemas musculares para la próxima semana", comenta.

"Esta liga es muy complicada, pero estamos ahí arriba manteniendo el tipo. Después de Guadalcacín tenemos tres partidos muy complicados y vamos a necesitar sacar los máximos puntos posibles".

"Este equipo está demostrando que aspira a estar arriba, nunca hemos hablado de ese objetivo, pero creo yendo paso a paso estamos consiguiéndolo. El equipo tiene que dar mucho más y solventar los partidos con más facilidad en casa y tenemos que ser muy exigentes. No nos podemos conforma con poquito".