Javi Viso: "Lo hemos querido arreglar al final con muchas precipitaciones"

El entrenador del Algeciras, Javi Viso, reconoció la superioridad del Arcos tras la derrota: "El rival ha hecho su fútbol y creo que es justo vencedor. Igual al final hubiéramos merecido el empate, pero tampoco porque se apriete en los últimos 15 minutos tenemos derecho a llevarnos un partido que ellos han dominado. No sería justo reclamar un empate por fortuna, cuando ellos han sido los que han propuesto en el campo", consideró.

"Lo hemos querido arreglar al final con muchas precipitaciones y no hemos tenido la fortuna de otras veces. Todos los partidos no salen igual. No hemos estado finos con la pelota, no le hemos dado la amplitud que normalmente le damos, aunque sí lo hemos hecho al final. Ellos han leído muy bien el partido, con robo y verticalidad hacia la portería contraria. Se han encontrado con un gol con algo de fortuna y les ha venido todo de cara", interpretó.

"No hemos tenido esa intensidad, esa fluidez de otros momentos. Creo que ha sido la peor primera parte de la temporada, el porqué no lo sé. No hemos estado cómodos en el campo. El segundo gol nos hace mucho daño, porque en los primeros minutos de la segunda parte habíamos salido bastante bien", concluyó.