James Milner, del Liverpool, invitado estrella del Sotogrande Golf Challenge

James Milner, uno de los futbolistas destacados del Liverpool FC, ha sido el invitado estelar de la segunda prueba del Sotogrande Golf Challenge, que ha premiado a Covadonga Basagoiti y Juan Álvarez-Rendueles, en categoría scratch, y a Francisco Benítez y José Luis Iglesias, en categoría hándicap, este sábado en la cita celebrada en Alcaidesa Links Golf Resort.

Milner, uno de los jugadores ingleses más reconocidos de la última década, se ha vestido de golfista como uno más en el torneo jugado en el recorrido Heathland de Alcaidesa Links Golf Resort. The San Roque Club cogerá el testigo como sede de la tercera prueba del circuito, el 24 de julio, en el recientemente remozado Old Course.