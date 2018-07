Italia aguarda a su estrella

¿viene de verdad Cristiano Ronaldo a Turín? Si ese fuera el caso, los focos del fútbol volverán por fin a la Liga italiana y no estarán más sobre el Real Madrid, el Barcelona o los clubes ingleses. El Calcio, como en sus mejores tiempos, regresaría al centro de la escena.

El traspaso no solo sería un gran acuerdo para la Vecchia Signora, sino también un punto de inflexión para el fútbol italiano. Además, el portugués sería la única gran estrella y no tendría que seguir alimentando tan de cerca su duelo con el argentino Lionel Messi.

Según medios españoles, italianos y portugueses, el acuerdo se cerrará pronto. El agente de Ronaldo, Jorge Mendes, expresó al diario Record que si el futbolista de 33 años llega a Turín, será una nueva etapa y un nuevo reto en su carrera.

"Para el fútbol italiano sería como ganar la Lotería", dijo Christian Vieri a medios italianos. Según el ex goleador, no se habla tanto en el extranjero sobre la Serie A "porque no hay más superestrellas como antes. Ronaldo reviviría esto".

El diario Corriere dello Sport fue aún más claro: diagnosticó una "fiebre incontrolable de Ronaldo" en caso de que el portugués efectivamente se sume a las filas del campeón de las últimas siete ediciones de la Serie A.

El portugués de 33 años, además, no solo representaría más goles, sino también contratos de merchandising y patrocinio. La Juventus, que pagaría 100 millones de euros por Cristiano, podría recuperar también rápidamente su inversión gracias a la bolsa.

El equipo italiano pertenece en gran medida a la familia Agnelli, que también es propietaria mayoritaria del fabricante de autos Fiat. Las acciones se negocian también en la bolsa de valores. Solo los rumores de la llegada de Rolando hicieron que subieran un 10 por ciento.

"En términos deportivos, puede considerarse la agencia de publicidad más grande del mundo", expresó Luciano Moggi, ex manager de la Juventus, según medios italianos. "Pero la incógnita sigue siendo la edad", añadió. Ya pasada la treintena, sin embargo, Ronaldo aún no mostró signos de fatiga y sigue siendo una gran estrella.