Israel, capitán del Xerez CD, condena los incidentes pero pide "respeto para el club"

Israel Durán, capitán del Xerez CD, condena los incidentes que ocurrieron el sábado en el San Pablo tras el partido ante el Écija (0-0) pero pide "respeto para el club, la plantilla, los aficionados y la ciudad, se está generalizando y nos están machacando. Ni todos los seguidores son así ni todos los jerezanos tampoco".

El centrocampista azulino, que fue titular pero que terminó en el banquillo, recuerda que "todo sucedió muy rápido. El árbitro pitó el final del partido y vimos cómo dos jugadores de ellos se dirigían a la zona donde estaban nuestros aficionados y cómo uno de ellos saltaba al campo y se enzarzaban en una pelea".

Además, puntualiza: "Eso es totalmente recriminable, no tiene justificación que a una persona se le vaya la cabeza de esa forma y salte al campo a pelearse con un futbolista pero tampoco es lógico que dos jugadores hagan eso. Algo pasó antes que no vimos. Nosotros estamos tristes por lo sucedido y deseamos que los futbolistas no tengan nada y se recuperen cuanto antes".

El capitán del Deportivo rompe una lanza en favor de la afición y pide "respeto para todos. Todo el mundo se está ensañando con el club, con la afición y algunos hasta con nuestra ciudad. Eso no es justo. Allí pasó lo que pasó y lo hizo un aficionado, no veinte. Se está haciendo leña del árbol caído. Hace un par de semanas salió la sentencia a favor del club por el tema de la liquidación y apenas se le dio difusión. Parece que todo se nos pone en contra".