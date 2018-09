"Guti es el único responsable del fracaso deportivo, debería ser más humilde"

El presidente de la Unión Deportiva Los Barrios, Álvaro Moya, salió ayer al paso -a petición propia- de las acusaciones que contra él y contra su padre realizó en Europa Sur el ya exentrenador del conjunto de la Villa David Gutiérrez Guti, quien afirmó que son los únicos integrantes de la junta directiva y que además tratan de imponer su criterio en asuntos deportivos cuando los resultados se vuelven en contra. Moya afirma que al técnico le falta humildad para asumir que es el "único responsable del fracaso deportivo" y que contaba "con la mejor plantilla de los últimos cuatro años".

-David Gutiérrez Guti asegura que tanto usted como su padre tratan de imponer sus opiniones en apartados deportivos, que dicho de otra forma es que tratan de meterse en la confección de las alineaciones. ¿Qué tiene que decir al respecto?

-En ningún momento. Lo único que hemos hecho con él es colaborar. Él es quien nos pide el fichaje de Almenara igual que nos pide el de Manzano y creo que con nuestro esfuerzo le hemos brindado la oportunidad de tener la mejor plantilla de la Unión en los últimos cuatro años. En presupuesto y calidad.

-Pero que un entrenador solicite refuerzos a la junta directiva y ésta trate de contratarlos forma parte de este negocio desde el principio de los tiempos. Lo que dice Guti es que ustedes tratan de imponer su criterio en las alineaciones.

-A eso me refiero. Lo que hacemos es mantener un diálogo con él. Guti nos dijo que le hacían falta una serie de jugadores para conformar una buena plantilla y hemos traído lo que él pidió. En realidad sus palabras me parecen una salida de tono. Él no puede decir jamás eso, porque no responde a la realidad. Nosotros estamos muy ocupados en sacar adelante la situación económica e institucional del club. Yo no tengo carnet de entrenador, así que me extraña que tenga yo algún interés en modificarle las alineaciones o los sistemas.

-Otra de las acusaciones es que la directiva como tal no existe, sino que solo la conforman usted y su padre.

-Él sabe bien que eso no es cierto. Con la derrota en pretemporada con el San Roque tuvimos una reunión en el hotel Alborán y vinieron seis miembros de la junta directiva. Estaba el vicepresidente que es Pepe Rojas, dos vocales... En total somos catorce personas, lo que pasa es que somos un club grande, con veinte equipos de cantera y trescientos niños y tenemos a los directivos repartidos entre categorías inferiores, primer equipo, instalaciones, seguridad... nos lo distribuimos todo, aunque es verdad que yo llevo más el peso del primer equipo. Entiendo que lo único que intenta es dividirnos y sembrar dudas cuando debería tener un respeto a la junta directiva que le dio la confianza para que entrenase en categoría nacional y para permitirle que él hiciera el equipo, porque es él quien ha fichado a Forján, a Almenara, a Manzano... y ha confiado en el resto. No se puede estar criticando a diestro y siniestro.

-Se le ve dolido.

-Es que me extrañan mucho esas declaraciones. No creo que sean formas de salir de la entidad, porque el club le ha dado todo lo que ha pedido, pero él debería ser humilde, entender que tenía solo tres puntos y trece goles en contra. La situación deportiva era crítica...

-... lo que no admite debate es que en las últimas temporadas la Unión ha destituido al menos a un entrenador y ha cambiado la mitad de la plantilla. Guti da a entender que es un intento de distraer la atención para disimular que el proyecto está mal concebido.

-Nosotros depositamos la confianza en él, le dimos los jugadores que pidió. A Gonzalo Almenara, a Manzano... Ha hecho el equipo él y en ningún momento nos metimos y contaba con la mejor plantilla de los últimos cuatro años.

-Eso no responde a la pregunta. ¿Por qué la Unión tiene que cambiar cada temporada de técnico y jugadores?

-Nosotros la temporada pasada pusimos 33.000 euros y eso le ha permitido a él entrenar en Tercera. Debería ser consecuente con sus palabras. La directiva lo único que hace es poner una plantilla y trabajar diariamente y él es el único responsable de que la Unión haya fracasado deportivamente. Debería ser más humilde. Las estadísticas están ahí. Esos números no son defendibles y él debería haber dado el paso y no haber forzado a la directiva a tomar la decisión.