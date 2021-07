La selección española femenina de balonmano vuelve a meterse de lleno en la lucha por acceder a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio, tras imponerse este martes por 25-28 a Francia, la vigente subcampeona olímpica, con una magnifico trabajo defensivo. Las Guerreras, tras su revés inaugural ante Suecia, se levantaron en la segunda jornada, en la que no participó la algecireña Jennifer Gutiérrez.

La extremo izquierdo del Borussia Dortmund se cayó de la lista de 14 convocadas ya que el seleccionador apostó por la lateral derecho del Atlético Guardés Paula Arcos.

Si la imagen mostrada ante Suecia en la primera jornada dejó dudas sobre el papel de las Guerreras en la capital japonesa, este martes con su actuación ante el poderoso conjunto francés, las de Carlos Viver se ganaron el derecho a poder soñar con todo.

Un cambio radical que se cimentó en la notable mejoría defensiva del equipo español, que hoy sí recordó por momentos a la selección que se proclamó subcampeona del mundo hace dos año, precisamente, en Japón.

La lección defensiva permitió a España encajar tan sólo tres tantos (15-18) en los diez primeros minutos de la segunda mitad, una cifra al alcance de muy pocos cuando enfrente se encuentra, nada más y nada menos, que la subcampeona olímpica.

La sobresaliente actuación defensiva encontró su complemento en ataque en la labor de la lateral Almudena Rodríguez, autora de 5 tantos, que con sus penetraciones y sorpresivos lanzamientos lideró la ofensiva española en la primera mitad.

Trabajo en el que Almudena Rodríguez encontró la inestimable ayuda de Alexandrina Barbosa, que si estar todavía a cien por cien a causa de la grave lesión de rodilla que sufrió el pasado mes de noviembre, todavía deslumbra con sus destellos de potencia y calidad.

Como el robo de balón que permitió a España situarse con una ventaja de cinco tantos (18-23) a falta de diez minutos para la conclusión del partido.

Pero si alguien pensaba que el partido ya estaba resuelto es que no conoce la historia reciente de los enfrentamientos entre españolas y francesas, llena de sinsabores para las Guerreras. Sin embargo, en esta ocasión y a diferencia de lo ocurrido en los cuartos de final de Río gracias a un robo de balón de Carmen Martín y una parada penalti de Silvia Navarro, que se cobraron su particular revancha de los ocurrido hace cinco años en la capital brasileña, no se consumó la remontada.

Dos acciones que refrendaron la victoria (25-28) de un equipo español que se demostró a sí mismo y a sus rivales de que puede competir con cualquiera en estos Juegos de Tokio