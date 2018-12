El Guada llega en cuadro al partido con Los Barrios

Recuperar a los defensas Alberto Fernández y Chato, así como al interior zurdo Juanma Carrasco son las prioridades en el Guadalcacín de cara al partido del domingo en el Fernández Marchán (12:00 horas) ante la UD Los Barrios.

El conjunto jerezano tendrá la baja del central Rosales, sancionado con dos partidos, uno por acumulación de amonestaciones al ver la quinta amarilla contra el Xerez CD el pasado jueves y otro por su expulsión por doble amonestación el domingo en El Rosal ante el Cádiz B.

Jesús Mendoza, entrenador del Guada, también ha sido sancionado y tendrá que seguir los dos próximos partidos de su equipo desde la grada al haber sido castigado con dos partidos por dirigirse a un árbitro asistente en términos de menosprecio en la visita al Cádiz B.

La baja de Rosales complica un poco más el panorama para el colista, sobre todo si los laterales Chato y Alberto Fernández no se recuperan. El primero ya fue baja el pasado domingo y el segundo tuvo que ser sustituido a poco de comenzar la segunda mitad al caer lesionado. A todo esto se une además que Diego Galiano, capitán azul, está jugando renqueante porque las molestias en el tobillo derecho no acaban de desaparecer.Sin Rosales, lo más probable es que Mendoza retrase a Pancy -que mantiene un tira y afloja con el club para recibir la carta de libertad y marcharse- al eje de la zaga para formar pareja con Diego Galiano y que Pablo Pérez ocupe el flanco derecho si Alberto Fernández no se recupera; para el lateral zurdo las alternativas son Gómez, retrasar al centrocampista Juanma Carrasco si se recuperase o tirar de un juvenil.

Sea como fuere, Mendoza motiva a sus jugadores para que no arrojen la toalla y lo cierto es que el Guada en el Fernández Marchán solo ha perdido un partido por más de un gol de diferencia, ante el Conil (0-2). Las otras seis derrotas en casa fueron todas por la mínima, ante Gerena (1-2), Utrera (1-2), Arcos (1-2), Algeciras (2-3), Ciudad de Lucena (0-1) y Puente Genil (1-2). Los otros dos partidos en casa -Lebrijana y Xerez CD- los empató.