El Grupo Beiman, a la cabeza en divulgación deportiva

Los Claustros de Santo Domingo de Jerez acogieron este jueves la presentación de la página web especializada SaludMasDeporte.com, puesta en marcha por la clínica Beiman, referente en la provincia de Cádiz en diversas áreas médicas, pero especialmente en la de medicina deportiva. El Grupo Beiman cuenta, asimismo, con seis clínicas en Andalucía que reúnen a 200 profesionales. El proyecto implica una propuesta muy seria de proporcionar a los lectores datos contrastados y verídicos a preguntas frecuentes que surgen ante la práctica deportiva y sus dolencias.

El gerente del grupo Beiman, Benjamín Ruiz, recordó que existen casos en los que los mitos alrededor de las formas de actuar ante dolencias deportivas pueden llegar a ser peligrosos. A esto se unos comportamientos inadecuados entre personas que no tienen fondo físico y afrontan, por ejemplo, maratones. ¿Qué hacer si un deportista se desploma? ¿Qué tenemos que saber para prepararnos una maratón? Este tipo de cuestiones son las que aborda la página SaludMasDeporte.com. "Llevamos ya un tiempo funcionando y contamos con una centena de artículos de cardiólogos, traumatólogos, endocrinos, nutricionistas... Son artículos académicos que están orientados hacia la divulgación. El deporte es el medicamento más potente, proporciona bienestar, salud... Pero tenemos la obligación de desmentir muchas de las cosas que se cuentan en Internet que son mentira".

En Jerez Beiman cuenta con una clínica en la pedanía jerezana de Guadalcacín, en la calle Jaén, nº 2

El puente para hacer llegar el contenido especializado a los usuarios corre a cuenta del coordinador del proyecto, el reputado periodista Jorge Garret. "A veces el deporte puede mermar nuestra salud si no se hace bien. Realizamos artículos, vídeos divulgativos, para saber reaccionar y para dar información útil a los deportistas. El deporte ha vivido un 'boom' en los últimos años, y por consiguiente ha supuesto un gran aumento de la demanda de información". SaludMasDeporte.com viene a proporcionar fiabilidad a los contenidos sanitarios que más interesan a la ciudadanía. En ese sentido, el grupo Beiman reafirma su compromiso de cumplir con la sociedad, con una filosofía de responsabilidad social corporativa.

La web, además, detalla historias de deportistas de primer nivel que han sufrido dolencias de diversos tipos. Explica, por ejemplo, cómo el futbolista Nacho, del Real Madrid y la Selección, ha conseguido llegar a la élite siendo diabético; o cómo Iniesta se sobrepuso a una depresión en el momento más importante de su carrera en el Barcelona.

Asimismo, la web incorpora una sección de reserva de citas médicas con especialistas del primer nivel, que no se circunscribe sólo a los profesionales de Beiman. "En aquellos lugares en los que estamos implantados con nuestras clínicas, a través del área de 'Booking' pueden reservar y pagar su cita médica de Beiman, pero en aquellos en los que no, igualmente prescribimos a especialistas de otras clínicas. Lo importante es que además de ser divulgativos, cerremos el círculo de la atención a los deportistas que no son profesionales ofreciéndoles atención médica a un precio muy bueno", señalaba Garret.

El acto de presentación contó con personas reputadas del mundo de la medicina deportiva. El asesor de Beiman Juan de Dios Beas es uno de los más respetados especialistas en medicina deportiva, con una destacada trayectoria como la atención al Sevilla FC o en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte. "Beiman es un ejemplo a seguir de generosidad hacia la sociedad, y con esta página web podemos sacar pecho. Es necesario crear contenido con base científica".

Por otro lado, prueba de la implantación de Beiman en la sociedad fue la presencia del presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, que felicitó a los promotores del proyecto. Además, en el acto intervinieron el presidente de la Confederación de Federaciones Deportivas de Andalucía, Alfonso Escribano, que alabó el gesto de llevar la medicina deportiva de élite a los usuarios no profesionales; y la directora del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, Leocricia Jiménez, quien recordó que su organismo público tiene la misma misión que Beiman. "Nos habría gustado hacer nosotros una web así. Estoy encantada de que la haya realizado Beiman, gracias a quienes atajaremos muchos mitos sobre el deporte".