Griezmann dice que el proyecto del Atlético es "increíble"

Después de firmar su ampliación de contrato hasta 2023, el galo Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, opina que el "proyecto" del equipo rojiblanco para la próxima temporada "es increíble" y afirmó estar "convencido" de que logrará éxitos. "Desde que llegué, el club ha crecido muchísimo", dijo.

El consejero delegado equipo madrileño, Miguel Ángel Gil Marín, acudió el lunes a la concentración de la selección francesa en Istra (Rusia) para sellar el nuevo contrato del jugador. "Me contó sus ideas para la próxima temporada y me ilusioné muchísimo", insistió Griezmann.

El atacante, que rechazó la oferta del Barcelona para seguir en el Atlético, agradeció el "apoyo de todos" sus "compañeros y del cuerpo técnico". "Siempre me he sentido muy querido por todos y eso es muy importante para mí", remarcó. También reconoció que entiende que "algunos aficionados se hayan podido poner nerviosos ante la incertidumbre", pero aseguró que no hay nada que le emocione más que escuchar la canción que le dedica el Wanda Metropolitano.