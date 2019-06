El mejor español del ranking mundial y van muchas semanas es Jon Rahm. El jugador vasco afronta el torneo de Sotogrande para sacarse la espina de su más que discreta primera actuación en ese recinto en 2017, cuando no logró superar el corte. “Llegué a Valderrama muy cansado en mi primer año como profesional, me planteé el torneo como si estuviera en Estados Unidos y me puse a pegar drives como un loco”, recuerda. “Ahora tengo claro que lo más importante es el golpe desde el tee”.

“Los greenes no están todavía todo lo duros que pueden estar”, explica en su comparecencia de prensa previa al torneo. “En comparación con los de Augusta, son mucho más pequeños y menos ondulados, pero en cómo rueda la bola sí se parecen. Están espectaculares”.

“Es la gran polémica que tenemos en el golf actual: cambiar la bola, el drive, la tecnología... cuando sería mejor hacer los campos más cortos y estrechos”, explica en lo que supone un elogio al escenario de Sotogrande.

“Los jugadores somos cada vez más fuertes y la preparación física es una ventaja, como estamos viendo con Brooks Koepka o Dustin Johnson. Gracias a Dios, en vez de combatir distancia con más distancia, como hacen en Estados Unidos, tenemos campos como éste, campos cortos en los que el drive no entra en juego”, defiende.

Jon Rahm no rehúye un posible cuerpo a cuerpo con el campeón, aunque es consciente de la dificultad de la tarea. “Hay que jugar muy bien para ganar a Sergio aquí. Es un campo que le gusta y que para su tipo de juego es casi perfecto. Me encantaría jugar el último partido el domingo con Sergio y darle pelea, aunque me imagino que ganará aquí otra vez”.