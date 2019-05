Cuando Annika Sorenstam habla, el mundo del golf escucha… y eso es lo que sucedió este martes en la presentación del La Reserva de Sotogrande Invitational, prueba del Ladies European Tour (LET) que se celebra de jueves a domingo en el campo que le da nombre, en San Roque.

Sorenstam, ganadora de diez majors y miembro del Salón de la Fama del golf, ha comenzado su andadura como anfitriona del torneo impartiendo magisterio ante la prensa. Compartió protagonismo con Marc Topiol, director general de Sotogrande S.A., entidad patrocinadora de un proyecto que nace con vocación de convertirse en un fijo del calendario del circuito femenino europeo de golf profesional.

Annika Sorenstam vuelve al Ladies European Tour respaldando el primer torneo del circuito que recala en Sotogrande, y además de participar en el pro-am, este miércoles, el sábado ofrecerá un clinic.

“Durante los últimos once años he estado centrada en ayudar a las jugadoras más jóvenes a través de mi fundación, una manera de devolver a este deporte una parte de lo mucho que me ha dado”, explicó durante su disertación.

“Por otro lado, el Ladies European Tour es muy importante para mí porque fue donde empecé mi carrera. Todavía me siento muy implicada en el mundo del golf y por eso quiero ver cómo puedo respaldar el torneo”, recapitulaba Sorenstam.

“Las jugadoras jóvenes necesitan más patrocinadores como La Reserva de Sotogrande. Hay que reconocer el mérito de España, sede de tres torneos del LET y país con un circuito nacional: así es como se crea una nueva generación de jugadoras”, recalcó.

A la anfitriona del torneo hay que reconocer el éxito en la labor formativa que lleva a cabo a través de su fundación, ya que 25 de las golfistas presentes en el La Reserva de Sotogrande Invitational participaron previamente en pruebas organizadas por la ANNIKA Foundation, y en el reciente Augusta Women’s National Amateur, el porcentaje asciendió a un espectacular 82%.

Una de sus pupilas de la ANNIKA Foundation, la italiana Anna Zanusso, jugará esta prueba del Ladies European Tour como invitada, condición que comparte la golfista local María Parra.

Marc Topiol, máximo representante de La Reserva, se mostró muy ilusionado con la implicación de Annika Sorenstam y confía en que los lazos entre La Reserva y la campeona sueca se estrechen aún más en el futuro.

“Estamos encantados de contar con Annika y aún me cuesta creer que tenga aquí a mi lado, en La Reserva, a la mejor jugadora de la historia”, explicaba Topiol.

“Tenemos la intención de crear un evento que vaya más allá del golf y que gire en torno a la familia, a la igualdad, a la excelencia y al mundo femenino, y esperamos que sea durante mucho tiempo el torneo de Annika, del mismo modo que el torneo de Bay Hill está asociado a Arnold Palmer y el torneo de Muirfield Village a Jack Nicklaus”, concluyó.