El pro-am del Aramco Series de La Reserva de Sotogrande recauda 21.000 euros para la Fundación Seve Ballesteros

El pro-am del Aramco Team Series de Sotogrande que se ha celebrado este miércoles en La Reserva de Sotogrande (San Roque) ha recaudado 21.000 para la Fundación Seve Ballesteros y su programa Golf en los Hospitales para niños. Los profesionales Adri Arnaus y Carlota Ciganda, junto a Carmen Ballesteros, hija del mítico golfista (capitán del equipo europeo que disputó la Ryder Cup en el vecino campo de Valderrama en 1997) y el chef malagueño Dani García han estado entre los participantes.

La Reserva de Sotogrande, que entre este jueves y este sábado albergará el tercero de los cinco torneos de la Aramco Team Series, ha abierto hoy sus puertas para un pro-am benéfico. The Match ha donado 500 euros por cada birdie de los jugadores y 2.000 euros por los eagles, con un total recaudado de 21.000 euros para la fundación.

Carmen Ballesteros es miembro del comité de la Fundación Seve Ballesteros, que fue creado por su añorado padre en 2009 con el compromiso de contribuir al avance de la ciencia en beneficio de las personas que padecen tumores cerebrales.

La Fundación Seve Ballesteros preserva el legado de Seve y, a través del programa Golf en los Hospitales, acerca los valores del deporte a los niños que están hospitalizados o en su casa. Aprenden a jugar siempre en entornos seguros y siguiendo valores que Seve promulgaba, como la humildad, el sacrificio y la perseverancia.

“Estoy encantada de participar en esta jornada. Gracias a todos por apoyarnos en nuestro propósito de ayudar a los jóvenes jugadores a desarrollar sus habilidades y de hacer más llevadera la estancia de los niños en los hospitales introduciéndoles en el golf” ha comentado Carmen Ballesteros.

Por su parte, el malagueño Dani García -que ha retomado recientemente el deporte debido a su ajetreada vida profesional- ha aprovechado la oportunidad para apoyar a The Match: "Me encanta el golf, pero tan sólo llevo dos años jugando debido a todos los viajes que tengo que hacer. Ahora reconozco que me he vuelto un adicto, ¡es una gran liberación de mi vida profesional!” ha comentado. "Es muy especial para mí, además de un gran honor, poder apoyar y jugar hoy para la Fundación Seve Ballesteros. Estuve viendo a Adri en el Open de St. Andrew's hace unas semanas y ahora es increíble poder jugar con él, Carlota y Carmen por esta gran causa."

Adri Arnaus ha añadido: "Es un honor formar parte de este partido para la Fundación Seve Ballesteros. Tengo que decir que es uno de mis ídolos y formar parte de esto ha sido especial. Salimos al campo y tratamos de hacer todos los birdies que pudimos, incluso algunos eagles. Estoy muy contento de que hayamos podido recaudar esa cantidad de dinero para esta gran causa”.