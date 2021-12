Gisela Pulido escala a la tercera plaza en Tarifa

Gisela Pulido ha escalado a posiciones de podio en la Spirit of Adventure FKSS 2021 Tarifa, prueba del circuito de Fórmula Kite que se está celebrando en la playa de Los Lances. Otro tarifeño de adopción, el ruso Denis Taradin, ha cedido el liderato en hombres, es segundo y este domingo se disputará el título con el polaco Maks Zakowski.

Tarifa se ha mostrado este sábado como la meca de los deportes de deslizamiento que es. Desde primera hora de la mañana el viento de poniente de unos 11-15 nudos no dejó de soplar para hacer las delicias de los regatistas y de los espectadores que se dieron cita junto al Chiringuito Carbones 13. Trece mangas del tirón sin tener que hacer ni un solo cambio de recorrido.

Y en el impresionante campo de batalla se dieron cita los dos regatistas que esta semana están luchando por la victoria en la regata que cierra la temporada de la Cutty Sark FKSS 2021. Zakowski y Taradin volvieron a entablar una lucha épica en la que pugnaban por ganar la prueba. El polaco terminó el día con dos puntos de ventaja sobre el ruso pese a que el regatista afincado en Tarifa ganó las tres últimas mangas del día, las de la tarde. Pero un momento muy importante de la jornada se dio en la primera manga del día en la que los dos regatistas llegaron igualados a la baliza de barlovento y en el envite el ruso perdió el control de su kite que cayó al agua ya no pudo recuperar. Taradin se marcó un último puesto que luego se pudo borrar gracias al segundo descarte que se aplicaba tras la decimoquinta manga.

Así las cosas, para este domingo quedan dos mangas por disputarse de las veinte que estaban previstas como máximo en la categoría Open. Si al final hay regata, la previsión de vientos de Levante no hace ser muy optimista al Comité de Regatas, Zakowski y Taradin se jugarán el triunfo en un emocionante final a dos mangas con sólo dos puntos de diferencia.

En la clasificación femenina sigue como líder la inglesa Ellie Aldridge, que está haciendo un excelso campeonato compitiendo codo con codo con los chicos por estar en el top-ten de la general. Por detrás está la holandesa Annelous Lammerts y tercera se ha situado la tarifeña Gisela Pulido, que tras terminar la jornada estaba radiante: "Estoy muy contenta con el día de hoy que además nos ha salido soleado, algo que es lo normal aquí en Tarifa. Hemos hecho ocho regatas que es un montón y en lo personal estoy contenta porque ayer tuve problemas con el material y bajé muchos puestos, pero hoy los he podido subsanar y he disfrutado de varias clasificaciones entre los top-ten lo que me permite luchar por el podio de la regata femenina. Después de esta regata no habremos terminado el año porque nos quedan unos diez días más de entrenamiento de equipo español aquí en Tarifa antes de las Navidades".

El regatista del CN S’Arenal Pau Mesquida sigue pasando el rodillo sobre el resto de la flota en la F-One FKSS Amateur. El mallorquín ha ganado ocho de las nueve pruebas disputadas y se ha hecho con la victoria en las cinco mangas que se han celebrado.