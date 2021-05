La Línea y San Roque suben al podio en la primera fase del Andaluz Promesas

El Club de Gimnasia Rítmica de La Línea ha conquistado dos medallas (una de oro y otra de plata) y el de San Roque una de oro en la primera fase del Campeonato de Andalucía de promesas que se ha desarrollado este sábado en Dos Hermanas (Sevilla).

En lo que se refiere al Club de Gimnasia Rítmica de San Roque, concurría con dos equipos y consiguió el oro con su conjunto mini (Esperanza Jiménez, Carolina Durán, Rocío Menéndez, Raquel Menéndez, Daira María García, Paula Cano, Mar Regal y Aitana Almida) y la cuarta posición con el cadete C (Paula Margarita Mena, Laura del Valle, Inés Raimond, Paula Gallardo y Miriam Gil).

Por su parte el equipo Cadete C de La Línea (Ainhoa Marchena, Aitana Ramírez, Sara Minero, María López y Marina Cuervo) se subió a lo más alto del podio. El prebenjamín C (Adriana Córcoles, Violeta Gómez, Valeria Romo, Mayra Moledo y María Atanasova) se colgó la medalla de plata y el alevín C (Lucia Ruiz, Marta Palma, Ángela Román, Paula López y Manuela Morales) finalizó en quinta posición.