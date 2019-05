La Línea regresó este domingo con cinco medallas y Tesorillo con cuatro del XI Festival Villa de Manilva de gimnasia rítmica, prueba perteneciente a la segunda fase del Circuito Al Andalus que se celebró en la mencionada localidad costasoleña, con una veintena de clubes en liza.

Por las linenses, en nivel avanzado su subió al primer cajón del podio el equipo prebenjamín, al segundo lo hicieron alevín e infantil y al tercero, el cadete, además del benjamín promesas B. Completó la expedición el Infantil promesas C.

En el caso de las tesorilleras, alevín C e infantil C se colgaron medallas de oro, prebenjamín C la de plata y cadete C, la de bronce.