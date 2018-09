Gavira y Herrera se quedan sin premio en Amberes

La pareja española compuesta por el sanroqueño Adrián Gavira y el castellonense Pablo Herrera volvió a la arena en el King of the Court que ayer se dio cita en Amberes, donde los olímpicos no alcanzaron el ansiado premio.

Al igual que hicieron en la jornada anterior en Utrecht, Gavira y Herrera llegaron hasta la final en el torneo relámpago que se disputó estos dos últimos días entre Utrecht (Holanda) y Amberes (Bélgica). El duo español pugnó contra otros tres duetos pero no pudieron hacerse con la mayor puntuación al final de la cuenta atrás. El fugaz partido que dio lugar a una reñida competición, dejó sin opciones a la dupla española, que se vio eliminada de lucha por el primer puesto a las primeras de cambio. La arena belga vio a la pareja brasileña formada por Pedro Schmidt alzarse con el título por la vía rápida. En el segundo puesto quedaron los noruegos Sorum y Mol.

Este formato de competición es poco frecuente ya que reúne a varias parejas en pista y de ellas sale vencedora la que más punto obtenga cuando finaliza un cronómetro (unos 20 minutos). De estas dos primeras citas, Gavira y Herrera saldaron la primera con victoria, que les mantiene en los puestos de cabeza del ranking. La próxima cita, en Hawaii el viernes 14.