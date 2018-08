Gavira y Herrera tienen otra cita con los mejores

El sanroqueño Adrián Gavira y el castellonense Pablo Herrera retoman esta semana la acción con la disputa del torneo Major de Viena (Austria) y dieron a conocer ayer que participarán el próximo 7 de septiembre en una nueva competición llamada King of the Court (Reyes de la Pista, en inglés) en Utretcht.

La dupla olímpica nacional no para y esta semana, a partir de mañana, afronta la siguiente prueba del Circuito Mundial de vóley playa, en la arena austriaca de Viena. El de Taraguilla y su compañero llegan tras haber cosechado el bronce en el Campeonato de Europa de Holanda, una tierra a la que volverá para la novedosa cita de King of the Court.