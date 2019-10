García Tebar, entrenador del Xerez DFC, que acabó el partido en Los Barrios expulsado, se mostró satisfecho con el juego de su equipo a pesar de la derrota por 2-0. "Jugamos el ochenta por ciento del tiempo en campo rival, por lo que saco una buena lectura".

En cuanto a la actuación arbitral, dijo no que querer entrar a valorarla, aunque deslizó: "Dentro de la subjetividad, creo que la segunda amarilla a Bello es porque le da en la mano en un bote irregular del campo, cuando le ocurre lo mismo en el lado contrario, en posible penalti, y no pasa nada, pues no me voy contento".

"No sé si la amarilla es por la mano o por el golpe. En esa acción, mi jugador tenía la posesión del balón y no es normal que sea él el que acabe sancionado", recalcó.

El técnico afirmó: "Preparamos el partido durante la semana y teníamos claro que la Unión hace un fútbol directo la mayor parte del tiempo. Segundas jugadas, balones a la espalda... Me duele que hayamos cometido el error de fallar en una de esas jugadas y haber recibido el balón en la única ocasión de gol que tuvieron".

Respecto a Ikwu, afirmó: "Es campeón del mundo sub-19 con Nigeria y tiene una calidad tremenda. Ha cometido dos errores, pero haremos todo lo posible para recuperarlo.

El expreparador del Algeciras también significó: "El campo no estaba en buen estado, no estaba para jugar al fútbol. Nosotros no jugamos así, con este fútbol directo. Hemos sufrido un gol en la única ocasión que han tenido, y el segundo era previsible jugando con nueve."