El Europa Point, segundo clasificado de la fase por la permanencia de la National League de Gibraltar, ha declinado, a petición de la Federación de Fútbol de la Roca (Gibraltar Football Association) suspender el amistoso que este lunes había acordado disputar con el Wuhan chino, que se encuentra concentrado en Sotogrande (San Roque) y que iba a tener como escenario el Atalaya Golf & Country Club de Estepona (Málaga).

El Wuhan, el equipo representativo en la Superliga de la ciudad epicentro del coronavirus que ya se ha llevado por delante la vida de más de 300 personas, no encuentra rivales para llevar a cabo su stage de pretemporada en Sotogrande, prolongado de momento hasta el día 24 como consecuencia del aplazamiento del inicio de la competición de su país.,

El Krasnodar, segundo clasificado de la Premier rusa, renunció incluso antes de que el Wuhan aterrizase en Málaga la pasada semana, pero que no tuvo problemas para medirse este fin de semana al Malmö. Y este domingo, muy a última hora, lo hizo el Europa Point de Gibraltar, que mediante su perfil oficial en Twitter anunció: “A petición del Asociación de Fútbol de Gibraltar, Europa Point FC no jugará el amistoso de entrenamiento contra el equipo chino”.

El club expresa en este mismo tuit su agradecimiento al director del Lincoln, Chistian Laguea “por su preocupación y amables sugerencias”.

El Europa Point (al que no hay que confundir con el Europa FC entrenador por Rafa Escobar, que esta misma temporada participó en las eliminatorias previas de la Europa League) es en la actualidad el segundo de los seis clasificados del denominado grupo de descenso de la Gibraltar National League y es uno de los conjuntos con menor representación de jugadores españoles de toda la competición.

Todo indica que el llamamiento del entrenador, el español Jose González, quien proclamó que sus futbolistas “no son virus con piernas” ha caído en saco roto. El miedo a contraer la enfermedad está por encima de la idea de que el Wuhan no se entrenaba en la zona ahora en cuarentena desde el dos de enero. Y ese miedo afecta incluso a los trabajadores que rodean la concentración, a los que no es difícil ver como se protegen con mascarillas.

Por lo pronto, en la web oficial de Football Impact, que organiza la concentración en España de éste y de otros muchos equipos asiáticos y del norte de Europa durante la etapa invernal, no aparece ningún amistoso en el que esté inmerso el Wuhan. Lo que no está tan claro es si para evitar la presencia de curiosos y medios de comunicación o sencillamente porque no le encuentra un sparring. La petición a la Real Balompédica Linense sigue encima de la mesa.