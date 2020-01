El guardameta sanroqueño Guille Lara (13-7-1996) se ha enrolado en el Avilés, penúltimo clasificado del grupo II de Tercera división. El meta llega para ocupar la plaza del lesionado Nahum Pedre, que sufrió una rotura de ligamentos. Guille Lara, que la pasada campaña perteneció a las plantillas de Almería B y Badalona, se encontraba sin equipo desde el mes de mayo.

El guardameta sanroqueño completó su etapa de formación en las canteras del Betis y el Barcelona, en cadetes y juveniles, llegando a disputar con los blaugranas la Youth League. Después pasó por Cádiz, Llosetense, Marbella, Malagueño, Valladolid Promesas, Almería B y Badalona. Ha disputado 45 partidos en la Segunda división B.

"Por malas decisiones o mala suerte me quedé sin equipo, ahora lo que quiero es jugar, me gustó el nuevo proyecto y estoy feliz de formar parte del equipo", comentó el meta, en declaraciones a La Nueva España.

"Lo que puedo prometer es compromiso, seriedad y transmitir seguridad al equipo, que es la cualidad más importante en un portero", detalla el sanroqueño, que no ve su llegada a Tercera como un obstáculo para su carrera. “No jugar te mata mucho y ahora es necesario dar un pequeño paso atrás, aunque no me gusta llamarlo así, para dar muchos hacia adelante".

"Quiero ganarme el puesto" y poner su granito de arena para que el equipo blanquiazul alcance una salvación que a estas alturas de la comptición se encuentra a cinco puntos.