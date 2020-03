El Europa FC, líder indiscutible de la National League de Gibraltar, ya es uno de los cuatro equipos de todas las máximas categorías de Europa que no conocen la derrota. El conjunto verdinegro, comandado por Rafa Escobar (ex de Real Balompédica Linense y UD Los Barrios) disfruta de una ventaja de cinco puntos sobre el St. Joseph's, que será precisamente su próximo rival en liga, el próximo día catorce.

Las derrotas del Liverpool en la Premier League inglesa y del Shakhtar Donetsk en el torneo doméstico ucraniano el pasado fin de semana han propiciado que Olympiacos griego, Maccabi de Tel Aviv israelí, Ludogorets búlgaro y Europa gibraltareño como únicos líderes invictos de las ligas europeas.

El conjunto que dirige el alemán Jürgen Klopp, vigente campeón continental, perdió su primer partido de la presente Premier League en la vigesimoctava jornada al caer en el estadio Vicarage Road ante el Watford por 3-0 con dos tantos del senegalés Ismaila Sarr.

El Shakhtar, dominador las tres ediciones precedentes de la Liga Ucraniana, también vio cerrado su ciclo sin perder el pasado fin de semana. Cedió en el estadio Butovsky Vorskla ante el Vorskla Poltava, penúltimo clasificado, por 1-0. Tanto los ingleses como los ucranianos son, sin embargo, campeones virtuales de sus respectivas competiciones.

El Europa de Rafa Escobar, que el pasado verano disputó la Europa League, afronta el próximo sábado su duelo de los octavos de final de la Gibraltar Cup, que le enfrenta al Lions Gibraltar.

Forman parte del plantel, además del técnico cordobés, los linenses linenses Olmo González y Juanma Labra, así como el tarifeño Juampe Rico (ex de la Balona), el gibraltareño Liam Walker (ex de Balona y San Roque), el algecireño Juan Luis Becerra Willi (ex de Algeciras y AD Ceuta) y otro jugador natural de La Línea, Álex Quillo, que vistió las camisolas de Atlético de Madrid, UD Almería y Recreativo de Huelva.