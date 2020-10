El Covid maneja el fútbol no profesional

El Covid-19 (coronavirus) no solo afecta a la vida diaria de cada ciudadano, sino que se ha convertido en una auténtica amenaza para el desarrollo de las competiciones en el fútbol no profesional y más modesto, como también lo hace con el resto de deportes. La pandemia mundial no entiende de fronteras y está afectando ya de manera muy clara a la Segunda División B (en la que militan Algeciras Club de Fútbol y Real Balompédica Linense), Tercera División en Andalucía (con la UD Los Barrios) y a la División de Honor (CD San Roque), en las que ya se han dejado de disputar un total de diez partidos.

El último caso ha sido la suspensión del encuentro del próximo domingo tenían que disputar UD Los Barrios y el Ceuta por el positivo de tres jugadores del equipo norteafricano, que pone en peligro, además, el Antoniano-Xerez CD de la tercera jornada, por cuanto los de Lebrija visitaron al conjunto caballa y tendrán que confirmar que no se ha producido contagio alguno.

En el caso del UD Los Barrios-Ceuta, como ya adelantó Europa Sur a primera hora de la tarde del lunes, las autoridades sanitarias de la Ciudad Autónoma determinaron que la plantilla que entrena el sevillano José Juan Romero Gil tiene que estar confinada hasta el próximo día 4 de noviembre, cuatro días antes del partido que tendrán que jugar en Chapín contra el Xerez DFC, que, por ende, también está en el alero.

El presidente de la Unión, Álvaro Moya, ha sido tajante: "Es algo que nos podía suceder a cualquiera. Solo podemos desear la recuperación más pronta posible a los jugadores del Ceuta y enviarles todo nuestro ánimo".

Lo que no se ha jugado

Se trata del primer aplazamiento que se produce en el Grupo X-A de Tercera, mientras que en el Subgrupo X-B ya se tuvo que aplazar el partido de la primera jornada entre el Pozoblanco y el Castilleja por varios positivos en el cuadro cordobés. El pasado fin de semana tampoco se pudo jugar el Sevilla C-La Palma por cinco positivos en la escuadra onubense. Está por ver si el La Palma-Utrera de este fin de semana se va a poder jugar.

La pandemia ya se ha visto reflejada en el Grupo IX-A, en el que ya se han tenido que suspender tres partidos en las dos primeras jornadas. En la inaugural, no se jugó el Torredonjimeno-Atlético Porcuna y el pasado fin de semana se aplazaron dos partidos más: el Atlético Porcuna-CP Almería y el Huétor-Vega-Loja. El único grupo que se salva hasta el momento es el Subgrupo IX-B, donde hasta el momento se han podido disputar las dos primeras jornadas de forma íntegra.

En cuanto a la División de Honor, el Écija aún no ha podido debutar en Liga (Subgrupo 1-A) debido al confinamiento perimetral que sufre la localidad sevillana desde hace tres semanas y que se ha ampliado en diez días más. De esta forma, los astigitanos no pudieron jugar ni ante el Atlético Onubense ni contra el Aroche y tampoco podrán jugar este fin de semana frente al Bollullos.

Además, en el Grupo IV de Segunda División B no se ha jugado el Real Murcia-Recreativo de Granada de la primera jornada del Grupo IV-B y los encuentros Betis Deportivo-Real Murcia y Rvo. Granada-Sevilla Atético de la segunda.

No se trata solo de que ahora deben encontrarse fechas libres para esos encuentros, lo que resulta más complicado en Tercera y División de Honor Andaluza por cuanto se trata de equipos amateurs cuyos jugadores deben atender a sus obligaciones laborales. Es que además hay clubes que van a llegar a un determinado momento de la competición con varios duelos pendientes y van a disputar después un número elevado de compromisos en un plazo muy breve de tiempo, con todo lo que eso supone en cuanto a lesiones, sanciones… Hay algunos que ya abogan por detener la competición.