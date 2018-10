Fran No está disponible pero Viso quiere ser paciente con el defensa

El Algeciras CF ya puede empezar a disponer de Fran No –al menos federativamente–, pero el técnico, Javier Viso, quiere ser paciente con el defensa, que lleva una larguísima inactividad desde que se lesionó en Langreo la pasada temporada.

“Fran No tiene que entrar en la dinámica de grupo y tiene que recuperarse de las molestias que tenía por ese periodo de inactividad tan largo”, reconoció Viso.

“Exigirle en la dinámica de entrenamientos que lleva el equipo le afecta. Le queda un poco, podemos disponer de él pero aún no está al 100%”, insistió.

“La afición tiene que verlo bien y acogerlo directamente. Va a depender de cómo evolucione él, tiene muchas ganas, es bueno tácticamente y técnicamente, el tema físico es la clave”, explicó el entrenador albirrojo.

Los algeciristas completaron ayer una nueva sesión de trabajo y hoy a primera hora ultimarán su puesta a punto para el duelo de mañana en Guadalcacín a las 12:00.

Viso sabe que tiene la lesión de Bryan Porras y las sanciones de Chapa (del partido de Lebrija) y Melo, dos jugadores del centro del campo.

El técnico, no obstante, avanzó que llevará convocado al delantero del filial Moha, un futbolista joven que hizo la pretemporada pero salió de las citaciones nada más arrancar la Liga porque el preparador veía algo verde al africano.

“Sigo con la misma dinámica de dar descanso a jugadores, algunos que han tenido descanso tienen que coger dinámica en estos partidos y no tengo un once muy claro, viene Moha, igual algo hay que cambiar”, deslizó el técnico, que aseguró que durante la sesión de esta mañana tomará la decisión definitiva sobre el once inicial.