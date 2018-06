Fran No, con ADN algecirista

Fran No es uno de los seis refuerzos que el Algeciras ya ha dado a conocer para la temporada próxima. Es un refuerzo "con ADN algecirista" que llega después de lograr el ascenso con el Langreo dispuesto "a repetir".

"En casa somos algeciristas, a mi abuelo nunca le ha faltado el carnet de socio y eso deja poso, yo siempre he sido algecirista y de hecho cuando el Algeciras jugó algún partido de fase de ascenso donde yo estaba iba y era un aficionados más", recalca. "Para mí ese sentimiento que tengo es lo primordial".

Fran No comienza hoy a ser jugador del Algeciras. Hasta ayer perduraron los festejos por el ascenso del que ha sido su equipo, el Langreo, a Segunda B. El segundo de su carrera, después del que logró con el Valladolid B, entonces por el camino corto, el reservado a los campeones.

"Ha sido algo muy bonito porque el Langreo es un equipo humilde y ha costado mucho trabajo porque estas seis semanas de la liguilla se hacen larguísimas", recalca el jugador, que reconoce que tomó la decisión de venirse al Nuevo Mirador mucho antes de que finalizase la campaña. "En el momento en el que hablé con Mané [en referencia al director deportivo algecirista], me explicó cuál es el proyecto, que me parece ilusionante, sabía lo que quería hacer".

"La verdad es que es una idea ilusionante, porque creo que se van a hacer muy bien las cosas, mezclando la gente de casa con jugadores de fuera para apuntalar... inmejorable", abunda.

Como futbolista, Fran No se define como "un defensa central que también puede jugar como medio centro".

"Yo me divierto si me equipo propone un buen fútbol, trata de tener la bola pero sin que eso suponga que dejemos de ser intensos, porque al final lo importante es competir al cien por cien", abunda. "También es necesario hacer un buen grupo, porque un buen vestuario engancha a la afición y ayuda a conseguir objetivos".

Fran No desliza que el Algeciras no solo estará la temporada próxima en un grupo X con 22 equipos "sino con muchos cocos".

"Si lo analizas, hay diez, doce equipos que parten con la idea de acabar entre los cuatro primeros y eso supone que será una liga muy larga y muy dura", insiste.

Fran No se ha visto privado de participar en los encuentros decisivos con el Langreo por culpa de una lesión. "Igual me precipité y forcé demasiado en la recuperación, pero ahora sigo un tratamiento que me está dando muy buenos resultados".

"En realidad se puede decir que llevo dos semanas de pretemporada y ya puedo adelantar que como quiero llegar en las mejores condiciones, la Feria para mí ni existe", concluye.